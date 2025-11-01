負ければ終わり 先発の山本由伸 神がかり的な投球でドジャース逆王手なるか！？



山本由伸 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月31日（金）（日本時間11月1日）MLBワールドシリーズ トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

地元ロサンゼルスで負け越し、世界一連覇へ黄色信号が灯ったドジャース。がけっぷちの一戦となるワールドシリーズ第6戦が目前に迫った。

負けられない試合に先発登板することになったのは山本由伸（27）。

ポストシーズンでは3勝1敗と好成績を残し、中でも直近2戦はいずれも完投勝ち。ワールドシリーズ第2戦でもブルージェイズ打線を被安打4、1失点に抑え込んだ。

そして山本といえば、がけっぷちの場面で神がかり的な投球を見せる。例えばオリックス時代の21年のレギュラーシーズン最終戦。

負ければロッテに優勝を奪われるという状況下で先発すると、9回完封勝ちでオリックスのリーグ優勝に貢献した。

ドジャースに移籍した昨季の年NLDS第5戦では、負ければパドレスにリーグチャンピオンシリーズ進出を譲るという中で5回無失点の力投でチームを勝利に導いた。

負ければ終わりのゲームでも神がかり的な投球を見せるか注目が集まるだろう。

第4戦以降、打線はチーム打率.163と沈黙しているが、復調のカギはやはり大谷翔平（31）のバット。

第5戦も安打性の惜しい当たりは多かっただけにブルージェイズ先発のガウスマン（34）をどう攻略するかが勝負を分けることになりそうだ。

ドジャースが意地を見せて、世界一連覇へ逆王手をかけられるか...運命のゲームは日本時間午前9時ごろにプレーボールを予定している。

