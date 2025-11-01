【房総・村の駅】新米や野菜など盛り放題×詰め放題祭り開催！秋の味覚が勢ぞろいするよ〜。

京葉道路幕張SAの「旬撰倶楽部 房総・村の駅」では、2025年11月1日から23日まで、秋の体験型イベント「新物はおいしいんです！秋のお買い得イベント」を開催します（イベントごとに実施日が異なります）。

家族で楽しめる秋の味覚体験イベント

新米・季節の野菜・卵・落花生を盛り放題・詰め放題で楽しめる体験型イベントです。観光帰りやドライブ途中に立ち寄って、家族みんなで秋の味覚を楽しむことができます。

「新物はおいしいんです！秋のお買い得イベント」はPasar幕張上り線の旬撰倶楽部 房総・村の駅（千葉県千葉市花見川区幕張町2-2621）で開催。

・11月1日から3日まで：千葉県産米「粒すけ」升盛り放題

・11月15日と16日：季節のお野菜バケツ盛り放題

・11月22日と23日：卵のお皿載せ放題／さや煎り落花生の両手すくいどり

全イベントとも、観光帰りにも嬉しい17時開始です。

・千葉県産米「粒すけ」升盛り放題

大粒の新米「粒すけ」を升いっぱいに盛り付ける体験。積み上げるほどにワクワクする、家族や友達と一緒に楽しめるイベントです。

期間は11月1日から3日までで、価格は1回500円。

・季節のお野菜バケツ盛り放題

旬のサツマイモやカボチャなど秋野菜をバケツにたっぷり詰められるお得なチャレンジで、スリルと達成感を味わえるイベントです。

期間は11月15日と16日で、価格は1回500円。

産地は、当日に店頭で案内されます。

・卵のお皿載せ放題

ボールをスプーンですくってお皿に載せ、その数だけ千葉県の生産者さんが育てた新鮮卵と交換できる、遊び心あふれる体験イベントです。

期間は11月22日と23日で、価格は1回300円。

・さや煎り落花生の両手すくいどり

千葉の秋の味覚「落花生」の千葉県産「ナカテユタカ」の香ばしい新豆を両手でたっぷりすくって持ち帰れるイベント。1回で1000円相当の量をゲットできるチャンスです。

期間は11月22日と23日で、価格は1回500円。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部