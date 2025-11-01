

父は、息子が中学校時代に使用していたステレオを、音が鳴らなくなっても大切に持っていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

実家を「ゴミ・モノ屋敷」にしていた父親が施設に入った。その間に、残された50代の息子が実家を処分するべく動き出す。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、モノ屋敷の住人が家をリセットするための方法を聞いた。

父親はここにはもう帰ってこない

京都にある3階建ての戸建て住宅。ここは、依頼主である50代の男性が生まれ育った実家だ。現在、この家には誰も住んでいない。男性の父親が終身利用の介護施設に入所したためだ。

「親父が終身の施設に入ったんで、もうここには帰ってこないんですよ」

男性はそう語る。

「でも、親父は2年から3年ぐらいして体がよくなったら帰ってこれると思ってるわけですよ。『お父ちゃん、施設に入ったらもう出られへんで』って言うんですが、実感ないんやろね。旅行気分で行っとるわけですわ」（男性）



玄関を入ってすぐにキッチンがあり、その奥に父親が主に居住していたスペースがあった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

誰もいなくなった実家は父親のモノであふれかえっているが、「いつかここに帰ってくるから、モノは置いといてくれ」と男性は釘を刺されている。父親を説得することは、結局できていない。

それでも、施設から帰ってくる見込みがない以上、そのままにしておいても仕方がない。男性は意を決し、イーブイに実家の片付けを依頼した。



趣味だったと思われるカラオケのテープがたくさん残されていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「いつか使う」が口癖だった父親

この家の居住スペースは2階と3階にある。玄関から階段を上がった先の2階が、リビングとキッチンになっている。

キッチンに入ると、生ゴミが散乱しているわけではない。だが、収納に収まりきらなかった調理器具や食器に生活雑貨が、床や作業台、あらゆる空いたスペースに所狭しと置かれている。リビングには、推定50キロはあろうかという古い金庫が鎮座していた。

壁も例外ではない。カレンダー、スーパーのチラシ、額に入れられた賞状、掛け軸、そして阪神タイガースの記念タオルや旗。わずかでもスペースがあれば、何かを掛けておく、あるいは貼り付けておく、といった状態だ。



玄関の目の前にあるキッチンはモノが積み上がっている状態だ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

隣の寝室には、今回の片付けのために依頼主の男性がまとめた、衣服などの不用品が入ったビニール袋が何十個も並べられている。

父親はとにかくモノを大事にし、捨てられない人だった。男性が振り返る。

「よくある『いつか使うから置いておく』というパターンですね。私もときどき片付けに来ていたんですが、親父は『とりあえず置いといてくれ。いつかは使う』と。かれこれ20年近くになります」

男性が片付けようとしても、父親がそれを止める。その繰り返しだった。

「結局ね、片付けてもまた買うんですよ。ただ、全然使っていない、開けてもいないモノもあると思うんですよ。とにかく後で使うやろって。でも大事にはします。だからこんなモノも残っているんですよね」



3階は物置部屋となっており、移動するのも難しい（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

男性が指差したのは、埃をかぶった、音も鳴らない壊れたステレオだった。

「これ僕が中学生のときに使っていたステレオですよ。『これは捨てないで』ではなく『これだけは捨てないで』と父はきっと言うはず。すべてのモノに対してきっとそう言うと思います」



かつて子どもたちが遊んでいたのだろうか。年代物のぬいぐるみもあった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

この家が抱える「構造的な問題」

3階へ上がる階段も、通り道というよりは収納スペースと化していた。階段の端には食器棚や収納ケースが置かれ、本やレコードが詰め込まれている。さらに、わずかにできた隙間を埋めるように、雑貨や小物など「細々したモノ」が積み上げられていた。

3階も、モノ、モノ、モノ……。年季の入った大きなぬいぐるみ、扇風機の入っていた箱、バドミントンのラケット、日本人形。あらゆる種類のモノが、無秩序に部屋を埋め尽くしている。



階段の壁面も収納として利用されていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

生活の中心は2階のリビングだった。3階は「モノ置き部屋」になっており、もっとも荷物量が多かった。使わなくなったモノはとりあえず3階に押し込んでいたのだろう。

3階にあった洋服ダンスなどの大型家具は、1つひとつテープで扉を固定し、紐で吊るして窓から搬出していく。

この家が「モノ屋敷」になってしまった背景には、父親の「捨てられない癖」だけではなく、もう1つ大きな問題があった。それは玄関だ。

入り口が2階にある構造上、玄関とそこに至る階段が非常に狭い。ほとんどの大型家具が、そこを通らないのだ。おそらく、2階の窓から搬入したモノも多いのだろう。一度入れたら、なかなか出せない。

それが父親の「捨てられない」気質と相まって、モノが一方的に溜まり続ける家をつくりあげてしまったのだ。



人1人がやっと通れるくらいの幅しかない階段（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

父親が施設に入所したことを機に男性が片付けを決断したように、引っ越しはモノ屋敷の住人にとって家をリセットするきっかけになりうる。だが、すべての住人が引っ越しを機に生活を変えられるわけではない。むしろ、悪化してしまうケースもある。イーブイ代表の二見氏が話す。

「モノ屋敷の人って新居の許容範囲を把握できていないことが多いんです。現状、モノで部屋が埋め尽くされているにもかかわらず、今住んでいるところより狭いところに引っ越そうとするんです。いつも『絶対に入らないですよ』と私も言いますが、みなさん『いや、そんなに量多くないですよ』と答えます」

経済的な問題から、家賃を下げて狭い部屋を選ばざるをえないケースもあるだろう。しかし、それよりも自分のモノの総量をつかめていないことが根本的な問題だという。

「100個近いダンボールを入れるだけなら、なんとか新居に運び込むことはできるかもしれませんが、その後に開封できないです。結局、家中がダンボールでパンパンに埋まっている状態が続きます。そして、またモノが増えて収拾がつかなくなっていくんです」



大型家具は紐で吊るして下に搬出（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

対策は2つに1つだ。

「だから、モノ屋敷の住人は今住んでいるところより広いところに住むか、モノを捨てるしかありません。ダンボールに詰めるということは、モノの量が圧縮されているということなんです。当然、広げたら膨らみます。捨てられないとわかっているなら、最初から1部屋を物置にしてしまうのもアリです。その部屋からモノがあふれた時点で捨てると決めておく。そして、ほかの部屋に持ち込まないようにすることです」

断捨離とは「細々としたモノ」を捨てること

では、モノ屋敷の住人が引っ越しなどで断捨離を決意したとき、何から手をつけるべきなのか。二見氏によれば、多くの人がまず大型家具を捨てようとするというが、これも間違いである。



物置となっていた3階を片付けるスタッフ（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



キッチンも細かく仕分けていく（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「（断捨離の）見積もりで『どんな荷物がありますか？』と聞くと、モノ屋敷の住人は『冷蔵庫、洗濯機、ベッド、テレビ、あとは細々としたモノ』と言うことが多いです。しかし、この『細々としたモノ』の量で見積もり額が大きく変わってきますし、真っ先に減らすべきものでもあるんです」

二見氏は、「断捨離」をこう定義する。

「断捨離とはこの『細々としたモノ』をいかに減らすか、それがすべてなんです。大型の家具や家電はどの家にもあります。『細々としたモノ』の量によって、モノ屋敷か否かが決まっているんです」

その「細々としたモノ」から「いるもの」と「いらないもの」を分別する際のコツは、思い切りだという。

「新生活が始まったときは『モノが足りない』くらいでいいんです。『使うかも』くらいのモノはすべて捨ててしまう気概で『細々としたモノ』は捨てていったほうがいい」



細かいモノも大型家具も、どちらの物量も多かった今回の家（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

「捨てるまでには勇気がいる」



作業開始から約5時間。モノで埋まっていた2階と3階のスペースから、次々と家財が運び出されていく。一部を残し、中学生時代のステレオも、阪神タイガースのタオルも、ほとんどが撤去されていく。その様子を、依頼主の男性は複雑な表情で見守っていた。

「モノがなくなっていく様子は、寂しいのは寂しいですよね。でも、どこかで踏ん切りをつけないと前に進めないのでね。モノを捨てるってすごい度胸がいることです。でも、一旦捨て出すと意外とスムーズにいけるものだと改めて思いました。捨てるまでには勇気がいるけど、捨て出したらポンポン捨てられる」

5時間前は少しうつむき加減だった男性の声は、明らかに晴れやかなトーンへと変わっていた。



2階のキッチンと奥のリビングスペースはすっきり片付いた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



3階の物置部屋もぎっしりと詰まっていたモノたちがなくなった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）