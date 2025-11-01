「育休中は暇でしょ？」上司の衝撃発言に働く親が絶句！育休中に“週4タダ働き”を依頼してくるブラック企業【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→育休中に“週4タダ働き”を依頼
自身のブラック企業勤務経験を漫画にしている、しゃけなかほいさん(@syake8989)の人気エッセイ漫画「ブラック企業の日常」シリーズ。今回は、X(旧Twitter)で公開された『【ブラック企業】育児をしなかったであろう上司にイラッとした話』を紹介する。作者のしゃけなかほいさんに、上司とのやり取りについて詳細を聞いた。
■「週4日タダ働き」を要求した上司の理不尽
育休中に週4日の業務を依頼するだけでなく、「働いた分は育休の支給金額から差し引く」という明らかな労働基準法違反を上司が平然と口にする本作。そこには「どうせ暇してるんだろ」という、育児をしたことのない人間に見られる意識が見え隠れしており、育休をめぐる問題の根深さを感じさせる。
当時の状況と上司からのメッセージの詳細について、しゃけなかほいさんは「当時は息子が10カ月くらいで、保育園も落ちて(育休延長した)復帰の日程も決まっていない頃です。上司からいきなり連絡が来て、『週に4日数時間を実質タダ働きしてくれないか？復帰のトレーニングだと思ってさ！』という内容でした」と振り返る。そして、「『育休中はどうせ暇でしょ？』というのが世間でもあるんだと思います」と語った。
■「育児の大変さがわかっていない」上司の本音
上司からのメッセージを読んだ際の思いを尋ねると、「育休中でも働く方はいるので、まずは相手の都合を聞いたり『子どもを預けられるなら働かないか？』と聞いても良いかもしれません。自分から言いにくい人もいると思いますし…」と、配慮のなさを指摘する。
続けて、「今回の件は、『育休中は暇だと思われている』『上司は子どもがいるにも関わらず育児をしておらず、大変さがわかっていない』のだと思いました」と、当時の上司への思いを告白した。
