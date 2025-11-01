軽くて歩きやすい一足を探しているなら！【ニューバランス】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
快適さで選ばれる日常スニーカー！【ニューバランス】のウォーキングシューズがAmazonで販売中！
いつでもどこでも“自分らしくスタイリッシュに快適に”過ごせるウォーキングシューズ「UA900」。LIFESTYLEからインスパイアされたアッパーデザインに、歩きやすさを支える多彩な機能を搭載し、エコな素材で仕上げた。ソフトで弾むライド感を提供するDYNASOFTミッドソール、防滑性と耐久性に優れたアウトソールとともに、散歩、通勤、買い物、ジョグなどアクティブな毎日をサポートする。
軽量で反発力のあるミッドソールが快適なライド感を生み、長時間の歩行も疲れにくい設計となっている。
優れた防滑性と耐久性を兼ね備えたアウトソールで、通勤から買い物まで幅広いシーンに対応する。
スタイリッシュなアッパーデザインと履き心地の良さが融合し、春〜秋のデイリーユースにも最適だ。
脱ぎ履きしやすく、クッション性も高いため、毎日のウォーキングやちょっとした運動にも活躍する。
