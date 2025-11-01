¡ÖÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬±¿¡×¡È¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¡É¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤¬¤Þ¤µ¤«¡ªÉÔÄ´¡õ´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼剝Ã¥¤Î´íµ¡¡ÖÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤ÏËâË¡¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡×
¡¡Á°ÅÄÂçÁ³¡¢´ú¼êÎç±û¡¢»³ÅÄ¿·¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤ÎÆüËÜ¿Í¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥º´ÆÆÄ¤ÎÅÅ·â¼Ç¤¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¤Î¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ë¡¼¥ë¤ò»ÃÄê¤Ë¾·æÛ¡£¿·¤¿¤Ê»Ø´ø´±¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾ï¤À¡£³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤â¡¢¤½¤ÎºÂ¤¬°ÂÂÙ¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤Ï10·î29Æü¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç¡Ö¾¡¼Ô¡×¤È¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë´ú¼ê¤ò¡ÖÇÔ¼Ô¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÁª¤ó¤À¡£
¡ÖÈà¤âÉÔÄ´¤Ç´ðËÜÅª¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥é¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤À¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥º¤¬µî¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¿·´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÉô¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢ÆÃ¤Ë¥Ï¥¿¥Æ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬É¬Í×¤À¤«¤é¤À¡£Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Î¥Ï¥¿¥Æ¤¬ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤â¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Æü¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×
¡¡Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥ë¥«¡¼¥¯Àï¤Ç¡¢´ú¼ê¤ÏÁ°ÅÄÂçÁ³¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£½ªÈ×¤«¤é¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤ÎMF¡×¤È¤âÉ¾¤µ¤ì¤¿27ºÐ¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼剝Ã¥¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
