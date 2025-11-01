●海外勢が6436億円買い越す一方、個人は5124億円売り越す

　東証が30日に発表した10月第4週(20日～24日)の投資部門別売買動向(現物)によると、高市新政権への期待感が高まり、日経平均株価が前週末比1717円高の4万9299円と2週ぶりに急反発し史上最高値を更新したこの週は、海外投資家が4週連続で買い越した。買越額は6436億円と前週の1532億円から拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で2週連続の売り越しとなった。売越額は62億円と前週の4236億円から急減した。現物と先物の合算では2週ぶりに買い越し、買越額は6374億円だった。自社株買いが中心とみられる事業法人は4週連続で買い越し、買越額は639億円と前週の1313億円から縮小した。

　一方、個人投資家は2週ぶりに売り越し、売越額は5124億円だった。前週は3431億円の買い越し。日経平均が史上最高値を更新する中、逆張り志向の強い個人は利益確定売りを膨らませた格好だ。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は9週連続で売り越し、売越額は786億円と前週の109億円から増加した。

　日経平均が史上最高値を更新する中、海外投資家が6436億円買い越す一方、個人投資家は5124億円売り越した。


　■投資部門別売買代金差額 (10月20日～24日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
10月 ―――
　　第4週　 　　 6,436　　 ▲786　 ▲5,124 [ ▲5,369　　 244 ]　49,299円 ( +1717 円)
　　第3週　 　　 1,532　　 ▲109　　 3,431 [　 1,026　 2,404 ]　47,582円 ( -506 円)
　　第2週　 　　10,586　 ▲4,882　 ▲4,290 [ ▲6,403　 2,113 ]　48,088円 ( +2319 円)
　　第1週　 　　12,398　 ▲2,136　　 4,222 [　　 778　 3,444 ]　45,769円 ( +414 円)
9月 ―――
　　第4週　 　 ▲5,591　 ▲3,584　　 1,293 [　 1,286　　　 7 ]　45,354円 ( +309 円)
　　第3週　 　 ▲2,943　 ▲5,310　　 ▲326 [ ▲1,697　 1,371 ]　45,045円 ( +277 円)
　　第2週　 　 ▲6,923　 ▲1,301　 ▲4,688 [ ▲4,252　 ▲436 ]　44,768円 ( +1749 円)
　　第1週　 　　 1,314　 ▲4,220　　 1,657 [　 ▲659　 2,317 ]　43,018円 ( +300 円)
8月 ―――
　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円)
　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円)
　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円)
　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円)
7月 ―――
　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円)
　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円)
　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円)
　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円)
　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円)
6月 ―――
　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円)
　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円)
　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円)
　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


