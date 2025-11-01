ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとの第6戦に臨む。試合前には「9番・二塁」で先発出場するミゲル・ロハス内野手（36）が会見を行った。

第6戦、11月1日（同2日午前9時試合開始予定）の第7戦に勝たなければ世界一連覇への道はたたれる。今回のワールドシリーズで初の先発出場となるロハスは「実行力。結局はそれに尽きると思う。レギュラーシーズンで多くのことを学んだし、今年だけでなく、このロッカールームの多くの選手たちが持っている経験を、この数試合に立ち向かうために活かすべき瞬間だと感じている。過去についてできることは何もない。できることは現在について、そして今日の行動によって、計画を実行し、フィールドに出て、アウト一つ一つに対して、持っているすべてを出し切ることだけ」と語った。

会見では第6戦の先発する山本由伸投手の質問も向けられた。ロハスは「彼は皆が知っていた通りの男、エースになりました。昨年は彼にとってある種の適応期間だった。今年は、彼は次のレベルに進んだ。登板した直近の3、4試合では長いイニングを投げ続けています。私たちは彼がそれができる能力があることを知っている」と語った。

さらに「彼がどのように毎回の先発に備えているかをみんなが知っている。先日（第3戦）、18回戦の試合でブルペンに行き、あの状況で投げようとしたことは、彼がこのチームのエースになるための献身性と努力を物語っている」と話した。