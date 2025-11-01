世界14億人の信者率いるローマ教皇に“お願い”

ドジャースの大谷翔平投手のユニホームを手にした、世界的な超大物の姿が話題を集めている。誰かと言えば全世界に14億人の信者を抱えるとされるローマ・カトリック教会の最高指導者、ローマ教皇だ。形勢逆転を祈るドジャースファンから「これが必要」「勝利には奇跡が必要」とコメントが並んだ。

厳かな空気の中で笑顔を見せた。真っ白な法衣をまとった教皇が手にしているのは、ドジャースの背番号17が入ったユニホームとワールドシリーズのキャップだ。背景とのミスマッチがよりレア感を高めている。

ロサンゼルス大司教区の第5代司教、ホセ・オラシオ・ゴメス氏は自身のXに、この瞬間をとらえた複数の写真とともに「今朝、ローマで教皇レオにドジャースのために祈ってほしいとお願いしました。頑張れ、ドジャース！」とつづった。米国のファンからも様々なコメントが寄せられた。

「素晴らしい、ありがとう！」

「教皇を失望させるなよ」

「これはチートだろ」

「これが必要だったんだ」

「勝利には奇跡が必要だ」

「これで上手くいくのかな？」

「フェアじゃないだろ！」

現在の第267代教皇レオ14世は今年5月に就任。シカゴ出身で、ホワイトソックスのファンであるとも知られている。



（THE ANSWER編集部）