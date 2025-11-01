サッカーJリーグYBCルヴァンカップの決勝を翌日に控え、10月31日の前日会見で両チームの監督・選手が試合にかける思いを語りました。

11月1日、柏レイソルとサンフレッチェ広島の対戦で行われる決勝。この試合は両チーム共通の特別な思いがあります。それは、故・工藤壮人さんへの思いです。工藤さんは、2000年に柏レイソルジュニアに入団し2009年にトップチームへ昇格しました。その後カナダへの完全移籍を経て、2017年にサンフレッチェ広島で2年間プレーしました。

工藤さんはJリーグ通算89得点、日本代表では国際Aマッチに通算4試合出場し2得点の成績。また、当時の2013Jリーグヤマザキナビスコカップ決勝では柏レイソルを勝利に導く決勝点を挙げ、大会MVPにも輝きました。

しかし2022年、練習時間外に体調不良を訴え、水頭症との診断を受けました。その後も治療を続けていましたが、同年、入院先の病院で死去、32歳でした。

郄橋さんと同じく柏アカデミー出身の柏レイソル・古賀太陽選手は、「工藤選手とは柏レイソルのアカデミーで先輩後輩の関係性。僕がアカデミーに入ったタイミングで工藤選手はたぶん高校3年生で、当時から優しく接してくれた思い出もありますし、幼い頃から工藤選手が9番をつけて戦ってる姿を見てきたので、彼の思いも引き継ぐという意味も含めて、やっぱりこのチームでタイトルを取るべきだなと思っています。レイソルだけでなく広島さんも一緒に工藤さんの思いをピッチで表現できれば」と意気込みました。

また、広島で一緒にプレーした佐々木翔選手は、「彼の人間性の素晴らしさ、選手として素晴らしさをいまだにしっかりと記憶しています。早くこの世を去ってしまって残念ですし、寂しい気持ちもありますが、今回彼が長く在籍してアカデミーを過ごした柏レイソルと、このルヴァンカップの決勝の舞台で戦える。彼のご家族がその場に来てくださるということは、非常に素晴らしい瞬間、巡り合わせだと思います」とコメント。

さらに、「僕らはサッカーでしか表現できないですし、僕らが全力でサッカーをプレーしているところ、楽しんでいるところを、彼とご家族にしっかりとお見せできればと思います」と思いを語りました。