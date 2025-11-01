《新作》可愛さ反則級ーーーッッ！【マクドナルド】買い逃したくない「ハッピーセット」って？

【マクドナルド】の「ハッピーセットⓇ」から、話題の絵本キャラクター「パンどろぼう」のおもちゃが登場！ 今回ご紹介するのは、2025年10月24日（金） ～ 10月30日（木）の第2弾で登場するおもちゃ2種。10月31日（金）～の第3弾では、第1弾と第2弾で登場した全6種類のおもちゃが登場する予定なので、気になるアイテムは早めにチェックしておきましょう。

遊びながらゆらゆら動く「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」

第2弾ラインナップの一つ「パンどろぼう ハッピーセットゆらゆらフィギュア」は、前後に動かすと頭の上のボックスが左右に揺れる仕掛け付き。@ftn_picsレポーターHaruさんは「まるでハッピーセットを盗んで逃げてきたかのような姿が可愛すぎました」と、メロメロのご様子。第2弾を逃した方は、第3弾で新たに狙う価値ありです。

スタンプ遊び & 飾り映えも◎「パンどろぼう まちぶせフィギュア & 食パンスタンプ」

こちらのおもちゃは、箱の裏側がスタンプになっているという驚きのアイテム。レポーターHaruさんいわく「食パンにぎゅっと押し込むとパンどろぼうの姿が」あらわれるのだとか！「フィギュア部分は箱から取り外すこともできる」ともコメントされているので、スタンプとしてだけでなく、飾ったり、ごっこ遊びを楽しんだりと、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

