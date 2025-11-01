グローバル・デイリーは、自社が運営する在留外国人向けのレビュー専門サイト「korekoko」として、ラジオ局interfmで新ラジオコーナー「Across The Cultures supported by korekoko」を開始します。

2025年11月3日(月)より、毎週月曜日から木曜日の朝8時50分から10分間放送されます。

海外の有名インフルエンサーや様々な分野で頑張っている在留外国人をゲストに招き、korekokoのコミュニティを活用したリアルな情報をお届けします☆

在留外国人のリアルな声をお届け！ グローバル・デイリー interfm 新ラジオコーナー「Across The Cultures supported by korekoko」

放送局：interfm（東京:89.7 MHz 横浜:76.5 MHz）

タイトル：Across The Cultures supported by korekoko

放送日時: 毎週月曜日〜木曜日 午前8時50分〜9時00分（10分番組）

出演者: 大吉洋平（アナウンサー）

在留外国人向けレビュー専門サイト「korekoko」が提供する新ラジオコーナーがinterfmでスタート！

interfmが在留外国人リスナー向けコンテンツを模索する中で、日本全国で約8万人の在留外国人コミュニティをもつkorekokoのコミュニティに着目したことから、両社のコラボレーションが実現しました。

本コーナーでは、毎回さまざまな国の在留外国人をゲストに招き、日本での生活や文化について感じる「リアルな声」をお届けします。

在留外国人だからこそわかる日本の魅力や直面する悩みや課題など、生の声が届けられます。

出演は、オーストラリア・米国・シンガポールでの留学経験を持ち、世界50カ国以上で取材・生中継を経験してきたフリーアナウンサーの大吉洋平さんです。

ゲスト：林萍在日本（リンピン ザイ リーベン）

放送日：2025年11月３日〜13日放送

中国出身で日本を拠点に活躍するトップインフルエンサー、林萍在日本（リンピン ザイ リーベン）さんがゲストとして登場！

Weibo では560万人以上のフォロワーをもち、日本の観光や文化、商品を中国向けに積極的に発信しています。

ゲスト：Alan Channel / 阿倫頻道（アランチャンネル）

放送日：2025年11月17日〜27日放送

台湾出身で、日本在住10年以上のジャパン・ナビゲーター、Alan Channel / 阿倫頻道（アランチャンネル）さんがゲストです。

外国人目線で日本の「旅行、食、文化、生活」など、あらゆる魅力を発信しており、YouTubeメインチャンネル登録者数は57.4万人を超えています。

在留外国人向けレビュー専門サイト「korekoko」

「korekoko」は、在留外国人に商品やサービスを体験してもらうマーケティングプラットフォームです。

日本での生活や製品、サービスに関する信頼性の高い情報をコミュニティを通じて集め、発信しています。

korekokoは、ラジオでの発信を通じて「korekoko」のサービス認知度を高めるとともに在留外国人の日本での生活に役立つ情報を広く訴求していきます。

アナウンサーの大吉洋平さんと豪華ゲストが繰り広げる、異文化トーク！

日本で暮らす外国人のリアルな声が聴ける貴重な10分間です。

グローバル・デイリーが提供するinterfmの新ラジオコーナー「Across The Cultures supported by korekoko」の紹介でした。

