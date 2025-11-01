EXが運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」に新キャラクター「「鋭爪の猫勇者シャルル」」が登場します。

これを記念し、「「鋭爪の猫勇者シャルル」」の声優を務める「飯田ヒカル」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが開催されます。

キャンペーン期間は2025年11月1日(土)から11月15日(土)までです☆

新キャラクター「鋭爪の猫勇者シャルル」登場！EX スマホRPG「ミリオンモンスター」飯田ヒカル 直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン

開催期間：2025年11月1日(土) 00:00〜11月15日(土) 23:59

応募方法：ミリオンモンスター公式X（ @mmon_ex ）をフォロー＆対象ポストをリポスト

賞品：飯田ヒカルさん直筆サイン色紙（合計5名様）

ボイスが実装された勇ましい猫勇者の活躍が楽しみですね☆

