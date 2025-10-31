Stellantisジャパン株式会社は、ジープの本格オフローダー「Wrangler Rubicon（2ドア）」の限定車を2025年11月15日より全国150台限定で発売する。

同モデルは、コンパクトな2ドアボディに高いオフロード性能を備え、ミリタリーグリーンの特別色「’41」を採用。堅牢な装備と優れた取り回しを両立し、都市から冒険まで対応する仕様となっている。また、購入者にはジープロゴ入りラージコンテナが進呈される。興味のある方は公式サイトもチェックしてみてはいかがだろうか。

ジープ 限定車「Jeep® Wrangler Rubicon（2ドア）」を発売

高いオフロード性能を誇るWrangler Rubiconの限定車 2ドア仕様のコンパクトなボディで、優れた取り回しを実現 「’41」と名付けられた特別なミリタリーグリーン色をボディカラーに採用

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、ジープの本格オフローダーであるWranglerの限定車「Jeep® Wrangler Rubicon（2ドア）（ジープ ラングラー ルビコン）」を、11月15日（土）より、全国のジープ正規ディーラーにて、150台限定で発売します。メーカー希望小売価格は、8,540,000円（税込）です。



ベースとなるWrangler Rubiconは、世界で一番過酷な山道と言われるルビコントレイルを走破するモデルとして、Rubiconと命名されました。その名の通り、ジープのラインナップの中でも最も高いオフロード性能を誇ります。ロックトラック® フルタイム4×4システム※1や電子制御式スウェイバーディスコネクト ※2など、過酷な地形をも走破するための装備を標準搭載しており、堅牢なボディと高い走破性によって、オンロードからオフロードまでを妥協なく、日常から冒険までのシーンで活躍します。

※1 走破性をさらに向上させる4:1低レンジギア比を備え、スイッチ操作で前後ディファレンシャルをロックし、4輪に均等に動力を分配する4×4システム

※2 スイッチ操作でスウェイバー（スタビライザー）を切り離し、サスペンションの可動域を最大化することで、悪路で接地性を高める機能

本限定車は、今年9月に登場して人気を博した「Jeep® Wrangler Unlimited Sport ’41 Edition（ジープ ラングラー アンリミテッド スポーツ フォーティーワン エディション）」に続き、ジープブランドが誕生した1941年に由来して「’41」と名付けられた特別なミリタリーグリーン色をボディカラーに採用したモデルです。さらに、2ドア仕様ならではのコンパクトなボディは、最小回転半径5.3mという優れた取り回しで市街地でも扱いやすく、同時に、ジープの歴史を語るうえで欠かせないWillys MB（ウィリス エム ビー）の面影を色濃く映し出しています。

本限定車の購入者には、ジープロゴ入りの75ℓラージコンテナボックスをプレゼントします。

詳細は、商品サイトをご確認ください。

URL：https://www.jeep-japan.com/special_models/jeep_2025_wrangler_rubicon.html

Jeep®について

Jeep®（ジープ）は、「自由」「冒険」「本物」「情熱」というブランドバリューを体現する、アメリカ発祥の本格SUVブランドです。都市からアウトドアまで幅広いシーンに対応するモデルをラインナップに揃え、世界中で愛され続けています。そのルーツは1941年、高い耐久性と優れた走行性能を備えた車両の開発にあり、「どこへでも行ける、何でもできる（Go Anywhere. Do Anything）」の精神を今日に至るまで貫いています。

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社