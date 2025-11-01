『良いこと悪いこと』第4話 “高木”間宮祥太朗、5人目の標的“羽立”森優作のアパートを訪ねる
間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する土曜ドラマ『良（い）いこと悪いこと』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が1日の今夜放送される。
【写真】高木（間宮祥太朗）たちを迎える羽立（森優作）
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
■第4話あらすじ
同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木と猿橋の見立て通り、武田（水川かたまり）、桜井（工藤阿須加）、笑美（松井玲奈）に続いて襲われたのは、高木の一番の親友・小山隆弘（森本慎太郎）だった。一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている。恐らく5人目の標的は、“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）で間違いない。
22年前、将来の夢の絵に「刀を構えたちょんまげ姿の侍」を描いた羽立。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺の可能性が考えられる。だとすれば、いつどこで狙われてもおかしくない。一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は「それは…」と言葉を濁す。
週末、高木は猿橋と小山と3人で、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく「僕の番か…」とポツリ。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていたのだ。
殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して猿橋に渡すと「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。生きる気力のない羽立に「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば…」と説得を試みる高木たち。しかし、心を閉ざした羽立から「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう…。
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】高木（間宮祥太朗）たちを迎える羽立（森優作）
本作は、予測不能なノンストップ考察ミステリードラマ。同窓会をきっかけに集まった小学校時代の同級生たち。タイムカプセルから出てきた顔を塗りつぶされた卒業アルバムを発端に、同級生の不審死が次々と起こり始める。事件を止めるため、高木将（間宮）と猿橋園子（新木）が手を組み、立ち上がるが…。
同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木と猿橋の見立て通り、武田（水川かたまり）、桜井（工藤阿須加）、笑美（松井玲奈）に続いて襲われたのは、高木の一番の親友・小山隆弘（森本慎太郎）だった。一連の犯行は、高木たちが22年前に作った替え歌の順番通りに行われている。恐らく5人目の標的は、“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）で間違いない。
22年前、将来の夢の絵に「刀を構えたちょんまげ姿の侍」を描いた羽立。4人と同じように、絵になぞらえて襲われるとしたら、刺殺の可能性が考えられる。だとすれば、いつどこで狙われてもおかしくない。一刻も早く羽立に知らせたい高木たちは、学級委員長だった小林紗季（藤間爽子）に連絡。昔から母親同士が仲良しだった小林は、羽立の住所を知っていた。小林が言うには、幼い頃に父親を亡くしている羽立は昨年、母親も亡くし、今は独りぼっちらしい。「何で急に羽立くん？」と尋ねてくる小林に、高木は「それは…」と言葉を濁す。
週末、高木は猿橋と小山と3人で、羽立のアパートへ向かう。オンボロのアパートから顔を出した羽立は、ボサボサの髪を輪ゴムで束ね、無精ひげを生やし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送っていた。久しぶりの再会だというに、羽立は高木たちの訪問に驚く素振りもなく「僕の番か…」とポツリ。ニュースで事件のことを知り、次に狙われるのが自分であることを分かっていたのだ。
殺されても仕方がないと言う羽立は、台所から包丁を持ち出して猿橋に渡すと「遠慮しないで。僕なんて、なんの価値もないんだから」と、ひと思いに殺してくれと要求。生きる気力のない羽立に「俺たちはおまえを守りに来たんだ。友達同士で守りあえば…」と説得を試みる高木たち。しかし、心を閉ざした羽立から「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう…。
土曜ドラマ『良いこと悪いこと』は、日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。