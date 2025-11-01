「小鹿なお」の直筆サイン色紙が当たる！ スマホRPG「天空のアムネジア」「トリスタン」登場記念キャンペーン

エムスタイルが運営するスマホRPG「天空のアムネジア」に、新英雄キャラクター「トリスタン」が登場します。

新英雄「トリスタン」のリリースに伴い、声優を務める「小鹿なお」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンが2025年11月1日(土)より開催されます。

キャンペーンは天空のアムネジア公式X（旧Twitter）とゲーム内の両方で実施されます☆

「トリスタン」登場記念キャンペーン

開催期間：2025年11月1日(土) 00:00〜11月15日(土) 15:59

iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」に、新英雄「トリスタン」（CV：小鹿なおさん）がリリースされます！

これを記念し、小鹿なおさんの直筆サイン色紙が合計5名様（Xで2名様、ゲーム内で3名様）に当たるプレゼントキャンペーンが開催されます。

新英雄「トリスタン」（CV：小鹿なお）

「天空のアムネジア」に、新英雄「トリスタン」が登場！

声優は「小鹿なお」さんが担当します。

ボイスが実装された「トリスタン」の活躍に期待が高まります。

公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

賞品：小鹿なおさん直筆サイン色紙 (2名様)

開催期間：2025年11月1日(土) 00:00〜11月15日(土) 15:59

天空のアムネジア公式X（@amnesia_mstyle）をフォローし、対象ポストをリポストするだけで応募完了です。

ご応募いただいた方の中から抽選で2名様に「トリスタン」役の声優「小鹿なお」さんの直筆サイン色紙がプレゼントされます。

※Xアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

ゲーム内応募キャンペーン

賞品：小鹿なおさん直筆サイン色紙 (3名様)

開催期間：2025年11月1日(土) 00:00〜11月15日(土) 15:59

ゲーム内でも、直筆サイン色紙が抽選で3名様に当たるプレゼントキャンペーンが開催されます。

ゲームをダウンロードし、条件を満たして応募券を獲得。

応募専用ページから応募することで、抽選に参加できます！

応募条件の詳細や注意事項はゲーム内にてご確認ください。

「天空のアムネジア」アプリ概要

タイトル：天空のアムネジア

カテゴリ：ゲーム(RPG)

プレイ料金：無料(一部有料／アイテム課金あり)

対応機種：iOS 13.0以降(iPhone、iPad、およびiPod touchに対応) もしくはAndroid 6.0以降

新英雄「トリスタン」の登場で、ゲームがさらに盛り上がること間違いなし！

「小鹿なお」さんの貴重な直筆サイン色紙が手に入るチャンスをお見逃しなく☆

スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄「トリスタン」リリース記念プレゼントキャンペーンの紹介でした。

