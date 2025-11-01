北欧インテリアアイテムが当たる！ニチベイ Instagram『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』

窓まわりと間仕切りの総合メーカー、ニチベイが、Instagram公式アカウントにて『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』を開催！

2025年10月31日から11月30日までの期間、応募者の中から抽選で6名に豪華な北欧インテリアアイテムが当たります。

ニチベイ Instagram『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』

応募期間：2025年10月31日(金)12:00〜11月30日(日)23:59

当選人数：各賞1名ずつ、計6名

応募方法：

(1)ニチベイInstagram公式アカウント（@nichibei.blind）をフォロー

(2)対象のキャンペーン投稿に、ご希望の賞名を1つだけコメント

応募条件：18歳以上で日本国内在住および商品のお届け先が日本国内の方、Instagramアカウントをお持ちの方

※鍵付きアカウント、ビジネスアカウント、懸賞アカウントは対象外となります

当選発表：応募期間終了後、2025年12月中旬頃にニチベイInstagram公式アカウントよりダイレクトメッセージにて連絡されます。

ニチベイが開催する『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』は、公式Instagramアカウントをフォローし、対象投稿へ希望賞品をコメントするだけで応募が完了します。

「リサ・ラーソン」や「マリメッコ」「クリッパン×ミナ ペルホネン」など、人気の北欧ブランドのアイテムがA賞からF賞までラインナップされています☆

プレゼント賞品ラインナップ

キャンペーンでは、A賞からF賞まで、それぞれ1名ずつ合計6名に素敵な北欧インテリアアイテムをプレゼント！

＜A賞＞

ローゼンダール

アルネ・ヤコブセン テーブルクロック ステーション［バーガンディ］、ソフトスポット ソーラードッツ［φ14.5cm］

＜B賞＞

リサ・ラーソン

アザラシ［S・Mサイズ］

＜C賞＞

クリッパン×ミナ ペルホネン

CHOUCHO ウールブランケット ハーフ［グレー］

＜D賞＞

ケーラー

キャンドルホルダー URBANIA ライトハウスシティ、NOBILI［スノーホワイト H25.5cm、ゴールド H19cm］

＜E賞＞

グスタフスベリ

コーヒーカップ＆ソーサー アダム、スぺサリブ

＜F賞＞

マリメッコ

クッションカバー ラシィマット、ティイリスキヴィ［50×50cm］

ニチベイのInstagramで実施される『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』の紹介でした。

