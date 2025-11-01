北欧インテリアアイテムが当たる！ニチベイ Instagram『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』
窓まわりと間仕切りの総合メーカー、ニチベイが、Instagram公式アカウントにて『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』を開催！
2025年10月31日から11月30日までの期間、応募者の中から抽選で6名に豪華な北欧インテリアアイテムが当たります。
ニチベイ Instagram『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』
応募期間：2025年10月31日(金)12:00〜11月30日(日)23:59
当選人数：各賞1名ずつ、計6名
応募方法：
(1)ニチベイInstagram公式アカウント（@nichibei.blind）をフォロー
(2)対象のキャンペーン投稿に、ご希望の賞名を1つだけコメント
応募条件：18歳以上で日本国内在住および商品のお届け先が日本国内の方、Instagramアカウントをお持ちの方
※鍵付きアカウント、ビジネスアカウント、懸賞アカウントは対象外となります
当選発表：応募期間終了後、2025年12月中旬頃にニチベイInstagram公式アカウントよりダイレクトメッセージにて連絡されます。
ニチベイが開催する『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』は、公式Instagramアカウントをフォローし、対象投稿へ希望賞品をコメントするだけで応募が完了します。
「リサ・ラーソン」や「マリメッコ」「クリッパン×ミナ ペルホネン」など、人気の北欧ブランドのアイテムがA賞からF賞までラインナップされています☆
プレゼント賞品ラインナップ
キャンペーンでは、A賞からF賞まで、それぞれ1名ずつ合計6名に素敵な北欧インテリアアイテムをプレゼント！
＜A賞＞
ローゼンダール
アルネ・ヤコブセン テーブルクロック ステーション［バーガンディ］、ソフトスポット ソーラードッツ［φ14.5cm］
＜B賞＞
リサ・ラーソン
アザラシ［S・Mサイズ］
＜C賞＞
クリッパン×ミナ ペルホネン
CHOUCHO ウールブランケット ハーフ［グレー］
＜D賞＞
ケーラー
キャンドルホルダー URBANIA ライトハウスシティ、NOBILI［スノーホワイト H25.5cm、ゴールド H19cm］
＜E賞＞
グスタフスベリ
コーヒーカップ＆ソーサー アダム、スぺサリブ
＜F賞＞
マリメッコ
クッションカバー ラシィマット、ティイリスキヴィ［50×50cm］
ニチベイのInstagramで実施される『しあわせつくる おてつだいキャンペーン』の紹介でした。
