ディーアイジーは、大人気格闘アニメ『刃牙』シリーズより、「範馬刃牙」と「花山薫」を可動フィギュア【DIGACTION】で立体化！

“史上最強の親子喧嘩”を描き切ったクライマックス、アニメ『範馬刃牙』の人気キャラクターが、約1/24スケールのコレクタブルアクションフィギュアで登場します。

2026年2月発売予定です☆

手の平サイズ！ディーアイジー 可動フィギュア「DIGACTION 『範馬刃牙』範馬刃牙／花山薫」！

発売月：2026年2月予定

価格：各 6,050円(税込)

販売場所：全国のホビーショップ、量販店、ECサイト、DIG公式オンラインストアなど

【DIGACTION(ディグアクション)】は、約1/24スケールのコレクタブルアクションフィギュア。

小さいながらもキャラクターの持つスタイル(個性)と可動領域を凝縮した、手の平に収まる可能性無限大のアクションフィギュアシリーズです。

今回はアニメ『範馬刃牙』より、「範馬刃牙」と「花山薫」が立体化されます！

DIGACTION 『範馬刃牙』範馬刃牙

価格：6,050円(税込)

本体全高：約70mm

JAN：4595985300826

地下闘技場の若きチャンピオン、「範馬刃牙」がラインナップ！

約70mmの手のひらサイズながら、迫力のポージングが可能です。

小さいながらもキャラクターの持つスタイル(個性)と可動領域が凝縮されています。

劇中の様々なアクションを再現して楽しめます。

DIG公式オンラインストア購入特典『頭部差し替えパーツ』(範馬刃牙)

DIG公式オンラインストア限定購入特典として、『頭部差し替えパーツ』が付属！

異なる表情でディスプレイが可能です。

DIGACTION 『範馬刃牙』花山薫

価格：6,050円(税込)

本体全高：約80mm

JAN：4595985300833

『日本一の喧嘩師』の異名を持つ男、「花山薫」も約1/24スケールで登場！

「範馬刃牙」と並べて飾れるスケール感です。

特徴的な体格や表情が、小さいサイズながら忠実に再現されています。

DIG公式オンラインストア購入特典『頭部差し替えパーツ』(花山薫)

「花山薫」にも、DIG公式オンラインストア限定購入特典として『頭部差し替えパーツ』が付属します！

商品情報（共通）

作品名：アニメ『範馬刃牙』

発売月：2026年2月予定

各種価格：6,050円(税込)

材質：PVC＋ABS＋POM

カテゴリ：彩色済可動フィギュア

対象年齢：15歳以上

発売元：ディーアイジー

※掲載している写真は開発中のものです。実際の商品とは異なります。

手のひらサイズながら迫力満点のポージングが楽しめる！

DIG公式オンラインストア限定の差し替えパーツも見逃せません。

ディーアイジーから2026年2月発売予定の「DIGACTION 『範馬刃牙』範馬刃牙」と「DIGACTION 『範馬刃牙』花山薫」の紹介でした。

(C) 板垣恵介(秋田書店)／範馬刃牙製作委員会

