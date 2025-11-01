ワールドシリーズ（WS＝7回戦制）で2勝3敗の崖っ縁に立たされたドジャースは31日（日本時間11月1日）、敵地トロントでブルージェイズとの第6戦に臨む。試合前には「9番・二塁」で先発出場するミゲル・ロハス内野手（36）が会見を行った。

第6戦、11月1日（同2日午前9時試合開始予定）の第7戦に勝たなければ世界一連覇への道はたたれる。今回のワールドシリーズで初の先発出場となるロハスは「実行力。結局はそれに尽きると思う。レギュラーシーズンで多くのことを学んだし、今年だけでなく、このロッカールームの多くの選手たちが持っている経験を、この数試合に立ち向かうために活かすべき瞬間だと感じている。過去についてできることは何もない。できることは現在について、そして今日の行動によって、計画を実行し、フィールドに出て、アウト一つ一つに対して、持っているすべてを出し切ることだけ」と語った。

会見では前日の全体練習でデーブ・ロバーツ監督が俊足の金慧成（キム・ヘソン）を一塁に立たせ、自身は5メートルほど二塁方向に立った。一塁から三塁までのベースランニング競走を行ったことの話題になった。スタート後、ロバーツ監督は抜かされると思ったか、二塁を踏まずにショートカットして三塁に向かったが、足がもつれて前方に突っ伏した。大きな笑い声が球場内に響き渡り、胸元から膝下まで土まみれの指揮官は「あぁ！やっちまった！」と叫び「これ（映像）は表に出さないでくれ」と照れ笑い。爆笑していたフリーマンは近寄って「これが我々が必要としていたものだ」と語り、指揮官とハイタッチを交わした。

現役時代に通算243盗塁を誇った指揮官の行動をロハスは「チームのトップがあのようにリラックスしていて、何でもやる覚悟があるというのは、チームの全員に“彼はチームのために何でもする”というメッセージだ。年間最大級の舞台で、そして第6戦の直前に、彼が地面に倒れ、ユニホームが泥だらけになっても、彼は引かなかったのです。彼はチームに火をつけるためなら、このグループのために何でもする」と話した。