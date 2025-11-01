

クマの大量出没が続き、人身被害も過去最悪のペースで推移している。写真はイメージです（写真： コンチ／PIXTA）

【画像を見る】エサとなるドングリなどの大凶作に見舞われている

「どれだけいるんだ。本当に」――。

狩猟免許を持つ俳優の松山ケンイチ氏がYouTubeに投稿した動画「Hunter―なぜ駆除が必要なのか―」で、ハンターたちとの会話の中で、クマについて思わず漏らした言葉だ。

捕獲数は過去最多を更新

森林面積が国土の約7割を占める日本で、クマの大量出没が続いている。人口減少に直面する地域では人の生活圏に侵入し、人とクマの棲み分けが崩れつつある。

クマによる人身被害も過去最悪のペースで推移している。原因は、クマの個体数の急増と分布域の拡大に伴い、エサを求めて生活圏に出没しているためだ。エサとなるドングリなどの大凶作に見舞われている東北地方では、クマのそうした行動に拍車をかけている。



（出所：環境省「令和7年度のクマ類の動向」4ページ）

こうした中、クマの捕獲数（大半が殺処分）は今年度、過去最多だった2023年度の約7700頭（ツキノワグマ）を上回るとの見方も出ている。

20年以上クマの生態を研究している兵庫県立大学の横山真弓教授は、2年前に秋田県が特に深刻だったが、今年度は被害が多発している地域が各地にみられると指摘。捕獲数は過去最多を更新し「8000頭から1万頭程度に達する可能性が高い」とみる。

秋田県の鈴木健太知事は10月14日、クマの大量出没を受け、「フェーズはもう変わった」と指摘。10月25日には小泉進次郎防衛相と会い、クマの駆除で側面支援を求めた。もはや災害級の状況だ。

知事は、同県での有害駆除によるクマの捕獲数が今年度、1000頭を超えていることを明らかにした。大量出没した2023年度を上回るペースだという。

実は横山教授は、5年前にもクマの数を減らさないと深刻な事態になると警鐘を鳴らしていた。クマの問題は、2010年ごろから続いている課題だと強調する。

もっとも、東日本と西日本とでは状況がまったく違う。西日本では個体数管理を10年前から実施し、個体数の増加を抑えている。一方、「（予算の問題などもあり）東日本では個体数管理が遅れてしまったことが増加の背景としてある」と分析する。

個体数管理とは、生態系のバランスを保ちながら、野生動物の調査・保全・捕獲を通じて個体数を適正に保つことで、人と野生動物の棲み分けを図ることである。

生活圏での出没が続く理由

クマが人の生活圏である市街地や人家周辺、道路に出没するケースが続いている。中には、「こんな所にも出るのか」といった事例も事欠かない。

10月には群馬県沼田市のスーパーマーケットに侵入したほか、長野県にある善光寺近辺でもクマが出没した。岩手県では盛岡市の中心部にある岩手銀行本店の地下駐車場に子グマ1頭が侵入。ほかにも、保育園や老人福祉施設にも現れている。



横山真弓（よこやま・まゆみ）／兵庫県立大学教授。専門はニホンジカ、イノシシ、ツキノワグマの行動特性など

横山教授は、老人ホームや保育園では、食事の準備で大量の食べものを煮炊きすることがあるため、嗅覚が優れているクマが臭いをかぎつけて来ている可能性があると指摘する。

クマはまず、人間の活動が低下した里山などで放置されていた柿や栗などを食べ、「安全においしく食べられる」と学習した。「5年前くらいから、集落周辺で生活するクマが増加し、学習を重ねるうちに、人間はクマにとって『怖い生き物』ではないと判断している」という。

いわゆる「人慣れクマ」と呼ばれる個体で、人間側にも責任がある。環境省によると、クマは今年7月と8月、約7割が人の生活圏で出没している。



（出所：環境省「令和7年度のクマ類の動向」9ページ）

今年4月から8月末までの出没数は、過去5年間で最多の約1万6000頭となっている。





クマが生活圏に入れば当然、人との軋轢（あつれき）が生まれ、事故が起こる。被害にあわなくても、クマが近くにいることで、住人の不安や恐怖は募る。



（出所：環境省「令和7年度のクマによる死亡事故件数等（令和7年10月30日更新）」）

人身被害は9月末時点で108人と被害が大きかった2023年度と同水準だ。死者数は過去最多の12人に達している（10月30日時点）。

クマはなぜ人を襲うのか

クマは本来、臆病な動物で、見通しが悪い場所などで、出会い頭に人を襲うケースが多いとされている。だが、最近は、積極的に人を狙って襲うようなケースも出ている。

山の中でキノコ取りしている最中に被害にあうケースも相次いで報道されている。

横山教授は、キノコ取りで人が森に入ると、「クマは自分のエサ場に部外者が侵入したと認識し、攻撃性が高まる」という。ただでさえ、今年はエサが不足している状況で、人が食べ物の争奪戦に加わることは危険だと指摘する。

またクマはドングリなどを好むが、元々は肉食系だという。特定の獲物にこだわらず、環境や状況に応じて、チャンスがあれば何でも食べる「機会的捕食者」とされている。行動が過激化すると、人間も捕食の対象となってしまうこともある。

観光シーズンの中、岩手県北上市では旅館の露天風呂を清掃していた男性がクマに襲われ、近くの山林で遺体が発見される痛ましい事故も起きた。横山教授は、これは「たまたまではなく、クマが人を食べるために狙っていたことが強く示唆される」と推測する。



（出所：環境省「第6回自然環境保全基礎調査（2004）」）

クマは聴覚と嗅覚が優れ、鋭いツメと大きな歯を持つ。全身が「筋肉の塊」で、時速40km程度で走るため、人が全力疾走で逃げても、追いつかれてしまう。一方、体の割に目は小さく、視力は弱い。景色が白黒のように見えているという。

横山教授は、10年前は年間4000頭も駆除して大丈夫かという懸念があったが、今や7000頭以上駆除しても数が減らないと述べ、「出てくる個体を駆除するだけでは、個体数の管理が追いつかないで、後手に回っている」と語る。

そのうえで、数年前から集落周辺で計画的に捕獲を強化していれば、「現在のような深刻な状況にはならなかっただろう」と振り返る。

横山教授は、「兵庫県や岐阜県で毎年15％ほど増えることがわかっているため、東北地方はそれ以上かもしれない」と推測する。例えば秋田県でクマの推定母数が5000頭としても1年間で750頭増える。

しかし、「一昨年度同県で2000頭以上捕獲しても減らなかったということは、元の数字の5000頭では計算が合わない。8000頭ぐらいいて、毎年1200頭ぐらい増えていると考えるべきではないか」と分析する。

横山教授は、「今は完全に人間が負けている状況なので、クマは増え続ける。人間がしっかり対処しない限り、負け続ける」と警鐘を鳴らす。そのうえで、「いったん、数を減らすことをしない限り、こうしたことが2年後にも起きてしまう」と語る。

個体管理強化へ舵を切る環境省

環境省はクマによる人身被害が相次いだことで、昨年4月、集中的かつ広域的にクマの個体数や分布域の減少を図る「指定管理鳥獣」に指定した。保護重視からの転換である。

また、今年9月からクマが市街地に現れた際、市町村の判断でハンターが猟銃を発砲できる「緊急銃猟」を導入した。10月中旬に宮城県仙台市で初めて実施された。

さらに同省は10月17日、大臣談話の中で「クマの捕獲を含めた個体数管理を一層強化することにより、痛ましい人身被害の防止に取り組む」と明言した。

クマは広い行動圏を持ち、食物連鎖の上位に立つアンブレラ種と呼ばれることがある。アンブレラ種とは、その保護が生態系全体の多くの生物を守る重要な種を指す。横山教授も、クマが森にいることは重要だと語る。

しかし、本来、低密度で棲息するクマが増えすぎることによって、生態系に悪影響を及ぼす恐れもある。森の中で、争いに敗れたクマ、特にメスが人里に出没するという。

横山教授は、「来年の春からは、出没がなくても捕獲を強化しなければ、個体数を減らすことはできない」とし、「まずは緊急的に数を減らし、そのうえで、クマを含む野生動物の個体数管理と被害対策を両輪で進めていく必要がある」と語った。

クマは猛獣で人に被害を及ぼす反面、「くまモン」のようにキャラクターとしても親しまれている。動物愛護の観点から殺処分には反対する声も根強い。しかし、人身被害や農業被害を受けている人々の苦難を考えれば、駆除はやむをえない。

科学的なデータに基づいた個体数管理を通じ、適正な個体数にすることで、長期的にはクマと人の共存が実現することが期待される。

（伊藤 辰雄 ： ジャーナリスト）