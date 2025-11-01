¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¤òÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤Ì¿¡¢23Ç¯Ï¢Â³¤ÇMLB¤Î¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¡Ê64¡Ë¤ò¿·Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¿·Ç¤¤Î¥«¡¼¥È¡¦¥¹¥º¥´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Ê¤ë¡£·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤Î¸«¹þ¤ß¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÇµåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï»ÙÇÛÅª¤ÊÅê¼ê¿Ø¤òÃÛ¤¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.41¤ÇMLB¥È¥Ã¥×¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤â3.62¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹»á¤ÏÂçÅê¼ê¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥Þ¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î·»¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï15Ç¯´Ö¤Ç9µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢ÀèÈ¯¡¦µß±ç¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ»»861²ó2/3¤òÅê¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨4.05¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç23¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤ÇMLB¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£