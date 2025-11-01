¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡³³¤Ã±ïÂè6Àï¤Ï¡ÖÂÇ¡×¤Î¹×¸¥´üÂÔ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡á7²óÀïÀ©¡Ë¤Ç2¾¡3ÇÔ¤Î³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï31Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÈÂè6Àï¤ËÎ×¤à¡£»î¹çÁ°¤Ë¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤¿¤À¡Èº£Æü¡É¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¡£æÆÊ¿¤Ïº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÂè6Àï¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¡£¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÌÀÆü¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËDH¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅêµåÎý½¬¤Ê¤ÉÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¬¡Öº£¤ÏÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ìë¤Ï¤½¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÈÕ¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖÅú¡£2023Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤ÏDH¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀ¤³¦°ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤³¤Î»î¹ç¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÃÊ¼è¤ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ºÇÁ±¤«¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Âè6Àï¡¢¤µ¤é¤Ë2Æü¤ÎÂè7Àï¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤Ø¤ÎÆ»¤Ï¤¿¤¿¤ì¤ë¡£³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï10·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤ÎÁ°Æü²ñ¸«¤Ç¡Öº£¤Ï¤â¤¦ÇÔÂà¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¡Êµ¯ÍÑË¡¡Ë¤ÏÅöÁ³¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÏÃ¤¹Í½Äê¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÌÀÆü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤â¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Âè6Àï¤ËÅÐÈÄ¤»¤º¡¢Âè7Àï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÆóÅáÎ®¥ë¡¼¥ë¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤È¤Î¼ÁÌä¤âÈô¤ó¤À¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌÀÆü¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¥Ô¡¼¥¹¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÆÂè7Àï¤òÀï¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤½¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¤ÎÆóÅáÎ®¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡ÖÅê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ßÈÄ¸å¤âDH¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤¬¡¢DH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤ÆÅÓÃæ¤«¤éµß±çÅÐÈÄ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÏDH¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ºÆ¤ÓÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¼éÈ÷¤Ë½¢¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£ºÇÁ±¤Î·Á¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÌÀÆü¤Ï³°Ìî¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Âè7Àï¤Þ¤Ç¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï28Æü¡ÊÆ±29Æü¡Ë¤ÎÂè4Àï¤ËWS½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î6²ó0/3¤òÅê¤²¡¢6°ÂÂÇ4¼ºÅÀ¤Ç½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎÂè5Àï¤Î»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Îº£¸å¤ÎÅÐÈÄ¥×¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤ÀæÆÊ¿¤È¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸å¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè6Àï¡¢Âè7Àï¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢ÁíÎÏÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤·Åê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍý¤Ë¤«¤Ê¤¦¤Ê¤é¡¢¤â¤Á¤í¤óÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£