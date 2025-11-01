

日米首脳会談も「成功が必然」だった（写真：ブルームバーグ）

日経平均株価は10月27日に5万円をあっという間に突破し、その後も上昇中。とどまるところを知らない。一方、高市早苗首相もばく進中で、海外でも「高市トレード」という言葉が駆け巡り、国内の「高市内閣の支持率」はどの調査でも軒並み高い。さらにドナルド・トランプ米大統領との首脳会談も大成功とメディアも絶賛。株も高市首相も、どこまで舞い上がっていくのか？

「舞い上がりすぎだ。すぐに落ちる」、と言いたいところだが、これまでの私の予想はすべて大外れ。「日経平均5万円は行かない」と言った翌週に軽々突破され、「高市政権はない、破綻する」と言った瞬間から支持率急騰。

もう私の予想で紙面やネットを汚すべきでない。そこで、なぜ、私は予想を大外ししたのか、いや、そんなことより、なぜ株価はここまで上がり続けるのか、高市政権はなぜ成立し、スタートでは大成功を収めているのか。その理由を今回は考えたい。この分析が、今後の株価と政権の持続性の予測に対して指針を与えてくれることになるだろう。

「高市トレード」はレバレッジにすぎない

まず、株価は簡単だ。高市トレードは1つのレバレッジにすぎない。基本はアメリカの株価が再度上昇したからだ。そこへ、高市政権誕生、予想外の過半数獲得、支持率上昇、日本は変わった、という雰囲気の変化が、株価の上昇幅を増大させている。

要は、上昇基調にお祭りが重なった、ということだ。さらに、アメリカの株価再度上昇は、AI、半導体、ハイテクだから、アドバンテストをはじめ、日経平均の中でウェイトの過剰に大きい銘柄が上昇し（10月29日には、アドバンテストは前日比22％高で、同社だけで1070円分日経平均を押し上げたと言われる。これはその日の上昇のほぼすべてだ）、日経平均は見かけ上、異常な大幅高となっている。

今後は、どうなるか？ アメリカの中央銀行の政策決定会合であるFOMC（公開市場委員会）や日銀の金融政策決定会合は無事に通過した。また韓国で開かれた10月30日の米中首脳会談でも、両国が関税の引き下げなどに合意、波乱は起きなかった。

今は明らかにバブルの最終局面、だが予想以上に継続

じゃあ、株価は今後もうなぎのぼりなのか？ そんなわけない。

私は、なぜ株価を大外ししたのか？

実は、この2つの問いの答えは同一で、株は明らかにバブルで、それも最終局面に入っているが、それが予想以上に長く続いている、ということだ。

したがって、私のバブルという判断は正しいが、それが崩れる、暴落するタイミングを大外ししたということだ。だから、今後へ向けて、株式市場の見方を1ミリも変える必要はないが、タイミングまで当てようと、できもしないことをやろうとしてしまった、というところに間違いがあった。

バブルは、それがバブルと多くの人はわかっているが、彼らが、同時に逃げる意思決定をし、実際に逃げないことには崩壊しない。まだ崩壊させたくない、と大多数の投資家が思えばバブルは崩壊しない。今は、その欲望のエネルギーがまだまだ強いということで、その状況判断が悪かったということだ。

ここまで上昇が続いていれば、ほとんどの投資家が儲かっているから、財務的に追い込まれてはいないし、楽観的になっており、多少の下落ではびくともしない。しかし、その一方で、バブルが続くということは、より膨らむわけであるから、暴落したときの衝撃はより大きくなる。その暴落が起きるのは、誰の目にも、どう考えても売りだ、逃げろ、と思わせるような明確なショックがないといけない。

2008年9月のリーマンショックは、明確だったから決定的なバブル崩壊の合図になったのだ。2007年8月のパリバショックで、全員「バブルはもう終わった」とわかっていたが、バブルが膨らみすぎていたために、怖すぎて逃げることも躊躇したために、崩壊とはならなかった。とどめとして、リスク資産のすべてを完全否定する事件、リーマンショックが必要だったのである。今回も同様に明確なショックが必要だろう。

問題は、その明確なショックとして、何がありうるだろうか？ということである。

ささいであるがゆえに「大きなショック」になる可能性

イスラエルのガザ空爆再開では足りない。地政学の観点から言えば、核使用でもない限り、みんな今や戦争には慣れっこになっているだろう。しかし、核使用並みのショックなど、現在の世界でありうるだろうか？



ない。しかし、ある。ささいな、大きなショックが起こる。つまり、逆にささいなことが、ささいであるがゆえに大きなショックとして受け止められる可能性を指摘しておきたい。

バブルが異常に膨らんでいるから、利益確定をしたい人はいっぱいいるし、少しの不安でも、それが大きく報道されたり、あるいは、プログラム売買や機関投資家が、あまりに機敏に行動しすぎたりすると、集団の罠で、ささいな動きのシンクロニシティ（意味のある偶然の一致）が、巨大な動きとなる可能性がある。

昨年の8月5日に起きた日経平均の4451円安（いわゆる日銀ショックだが、実際には日銀のせいではない）のときも、プログラム売買の損切りがシンクロナイズして、売りが売りを呼び、大暴落となった。

このときは「テクニカルな下落にすぎない」として、株価は1日で大きく回復したが、8月6日にたまたま別のやや大きなネガティブイベントが起きていれば、そのまま暴落し続けただろう。

こんなささいなことが大きな株価下落につながった。今はそれほどセンチメントが弱い。株式市場は脆弱だ。そう解釈されるがゆえに、小さいショックで揺れたこと自体が、大きな揺れがこれから来ることを畏れさせ、それが実際に大きなショックとして自己実現してしまう。そういうことが、今後起きる可能性がある。

可能性の一例を具体的に挙げると、アメリカでは政府閉鎖が続いており、さまざまな経済指標、統計が発表されなくなったり、精度が落ちたりしている。その1つが消費者物価指数（CPI）であり、普段よりもネット調査による情報入手の割合が増えており、下方バイアスがあると言われている。

政府閉鎖が終わり、通常の集計方法に戻った時に、そのひずみ、数カ月分が一気に出て、物価大幅上昇という数字が出る可能性がある。そのときに、たまたま株式市場が別のイベントで悪い雰囲気になっていれば、機関投資家やヘッジファンドが一斉に売り、それにより、プログラムも売りが売りを呼ぶ展開になりうる。

これは、考え方の一例だが、このようなささいな罠は、トランプ大統領があまりに破天荒にやりたい放題にやってきたため、どこかで顕在化する可能性がある。したがって、暴落はいつかどこかでやってくる。個人的には「年度内には必ず起きる」と言いたいところだが、少し反省してやめておく（でも起こると思う）。

高市首相が強く見えるワケ

さて、株価の見通しは大局的には修正する必要がないことははっきりしている一方、高市政権に対して示した前途多難な見通しは、もしかすると修正が必要かもしれない。

まず、高市首相の「ぎこちない満面の笑み」が、「心の底からの喜びにあふれた笑顔」に変わっていることだ。これは多くの人が気づいているだろうが、なぜこのようなことになったか。そして、その笑顔の明るさと支持率は正比例するかのように一気に増長されたのはなぜなのか。

それは、彼女には政策に関しても価値観に関しても、何の信念もこだわりもないからだ。彼女はとにかく権力を獲る、それを死守する、それがすべてであり、目標が明確だから強いのだ。その強さが行動の強さにつながっている。シンプルで実戦的に強い戦術になっている。

国民が彼女を支持したのは、ドラマを見せられた、という背景もある。自民党総裁選でのなりふり構わぬ逆転劇。公明党に逃げられた窮地からの開き直りの、一見大逆転に見える順当な駆け引きの勝利。つまり、公明党に逃げられ、悲痛な窮地の鬼の形相で公明党をなじったその直後の週末に、直ちに日本維新の会と組むことを決定した。なぜなら、公明の議席なしでは、国民民主党と組んでも過半数にはまったく届かず、維新ならばほぼ過半数までいくので迷いのない選択肢であったからだ。

一方、維新は議席を減らし続け、次の選挙でも議席減必至であり、どんな条件でも政権に加われれば御の字なので、無条件で即乗るに違いなかった。また国民民主は、政策を重視しているので（それが建前であったとしても）、無条件というわけにはいかない。さらに、野党連合で「首相に」、と言われても、維新は裏ではすでに自民党と握っていたから、どうあがいても玉木雄一郎首相はあり得なかった。

この玉木国民民主党のドタバタ劇を利用して、自民と維新は着々と裏取引を実行していったのだ。玉木代表は、どうあがいてもピエロ役を演じざるを得なかったので、彼の意思決定がどうであれ、結果は同じだった。立ち振る舞いはもう少しかっこいいピエロになれたかもしれないが、間抜けなピエロになってしまった、という程度の失敗にすぎない。

しかし、日本社会、日本国民は、こういう陰謀的なドラマ、権力争い、裏駆け引きが大好きだから、策を弄して勝った側をヤンヤと持ち上げ、賞賛する。まあ、オールドメディアの政治部の記者まで、自民と維新のつくった茶番劇場をそのまま受け止めているのはどうかしていると思うが（政権成立後の関係を考慮して、勝てば官軍側の批判はしないでおいたのだろうが）、その後の政党支持率に影響し、国民民主は少し下がり、維新は少し上がった。

そして、日本社会は、実は平和で、海外の多くの国に比べれば、政治的イシュー（論点）がほとんどないから（そう無邪気に思っているから。本来は外交上の転換期で重要な問題がある）、政策の見通しよりも、この茶番サーカスに喜んで、高市支持率は急騰した。

これには、高市氏の姿勢、キャラが大きく影響していることも事実である。政権成立後も、いろいろ次々と動く、発言も前向きという姿が、彼女は頑張っている、われわれのために働いてくれている、前向きで雰囲気だけでも日本もなんかちょっとだけ明るくなった、というようなことが国民に受けているのだと思う。

成功必然の日米首脳会談、媚びは｢首相の勝ちパターン」

そして、いきなりのトランプ大統領との直接の首脳会談。そして、これは大成功で、トランプ大統領は上機嫌で韓国での中国の習近平主席との米中首脳会談に向かった。このトランプ大統領との会談がメディアでも絶賛され、支持率はさらに上がるだろう。

「首相として最重要な対米外交で高得点を上げ、首相としての実力も十分」、と言いたいところだが、しかし、そうではない。まず、これは必然的に成功する外交イベントだったし、さらに、彼女にとって最も得意なパターンだった。

なぜなら、トランプ大統領は日本が大好きで、そもそも2泊3日も日本にいる必要がないのに、好きで日本にいたのだ。つまり、シリアスな交渉もなく、案件もなく、習近平主席との会談に向けて、日本でオフを楽しみ、充電しただけだったからだ。失敗しようがない。

アメリカは何も譲らず、何の交渉もせず、日本のためにできることをやる！（日本を守る、とは言っていない。『中国に攻められても米軍は出動できない、武器は供与するけど』とウクライナへの対応と似たようなことができることの上限かもしれない）とリップサービスをしただけだ。

一方、日本は、80兆円投資（うち60兆円の具体的案件）、防衛装備品購入、アメリカのピックアップトラック、とお土産てんこ盛り。そりゃあトランプ大統領は機嫌がいいに決まっている。機嫌をとることに成功はしたが、それだけであり、その機嫌もその日だけのことであり、1カ月後にどうなっているかはわからない。さらに、高市首相は、権力者に媚びることで政治的にのし上がってきたので、トランプ大統領に目いっぱい媚びを売る、というのは彼女のいちばんの勝ちパターン、得意技だったから、そりゃあうまくいくわな、ということである。

やっぱり「高市政権は長くはもたない」と予想する

問題は、今後である。まず外交面では習近平主席との会談は無難にこなした。

次に、経済政策である。これは、前回の「高市自民総裁の『経済・財政政策』は必ず破綻する」（10月18日配信）でも書いたとおり、絶望的だ。しかし、希望があるのは、彼女は、政策の中身にこだわりはなく、政治的なポジション取りに使ってきただけなので、権力維持のために、首相の座を守るためであれば、どんな形にも政策は変化させるだろう。

右翼的な強気の発言も、リフレ政策（金融緩和）、積極財政も、安倍晋三元首相に気に入られるため、後継者としてのポジションを確立するためであり、それゆえ、安倍元首相よりも、さらに右寄り、さらに過激な経済政策、さらに過剰な政府の民間経済介入、ということであった。

それによりネットでの人気も上がり、このポジションは首相になった今、すでに用済みのポジションである。したがって、今後は、周りに言われるままに、政権維持にとってもっとも有利な政策をとり、妥当な発言をするだろう。経済政策は穏当となり、右翼的な発言ですら、影を潜めていくだろう。

こう考えると、政権は長期化する可能性もある。支持率が高いままなら解散総選挙もありうる。私ですら、見通しの中にこの可能性を入れざるを得ない。

しかし、まだ予想が許されるならば、これは実現しないだろう。なぜなら、経済も金融市場もごまかしは聞かないから、市場の危機、経済の低迷が早めに実現すれば、直ちに窮地に追い込まれるだろう。これまでの成功は、雰囲気だけによるものであるから、日本社会、有権者も手のひらを反すだろう。依然、私の予想メインシナリオはこちらである（本編はここで終了です。この後は競馬好きの筆者が週末のレースなどを予想するコーナーです。あらかじめご了承ください）。

競馬である。

今週末（日本時間11月1日と2日）は、アメリカで北米最大の競馬の日、ブリーダーズカップ（BC）デーである。

このBCデーの中でも最高峰の「BCクラシック（ダートコース、距離2000m、G1）」には、昨年に続き、日本から矢作芳人厩舎のフォーエバーヤング（馬番は5番）が参戦する。

BCクラシックでフォーエバーヤングが勝つ意味とは？

このレースに勝つことは世界的には、フランスの凱旋門賞（G1）を勝つことに匹敵するが、日本では少なくともレースに関しては欧州至上主義で、その認識がない。

しかし、日本で成功している種牡馬は北米産か北米産の直系であり、サンデーサイレンス、それに連なるディープインパクトやそのほか大勢がそうだし、スプリンター・マイラーの多くは、ロードカナロアなど多くがミスタープロスペクター系である。

なぜ、北米産の馬が成功するかというと、日本のレースはアメリカのダートのレースを勝つために要求される資質が共通しているからである。それは絶対的なスピードと反応のよさであり、欧州の少頭数競馬でじっくり構えて駆け引きをするレースとは、まったく異なる。それは、重い芝とかダートとか砂とかいう馬場（サーフェス）の問題ではないのである。

さらに、アメリカ競馬やその生産界は早熟志向であり、若駒の2歳戦からガンガン使い、2歳戦でもチャンピオン、3歳春でもダービーを勝ち、3歳秋には、ブリーダーズカップクラシックを勝ってしまうという馬が最高とされ、ここで引退してしまう馬も少なくない。早熟で成功する馬は、その後の成長性に欠ける馬もいるかもしれないが、確実に絶対的なスピードがDNAにより伝わることが見込まれるため、育成や調教で強くなった馬は評価されないからである。

悪く言うと、アメリカのレースは単純なレースでスタートからガンガン飛ばして、ばてた方が負け、というレースであり、1200mのダート戦であっても、1200メートルの間ずっと全力疾走する力が求められるため、むしろスタミナも、日本の芝コース2000メートルのレースよりも要求される。

つまり、スピードとスタミナが確実に試され、それに勝ち抜いた馬は、それを伝えられることが確実であり、アメリカのレース体系の方が、優秀な子孫を残すシステムとして、確実なのである。その分、深みがない、という見方を負け惜しみ的にしているのが欧州馬産界であるが、もしそういう考えをするのであれば、ドイツ流生産のように、徹底してドイツ由来のローカル血統を重視し、丁寧に血をつないでいくのがいい。

実際、これらのよいところを両方とって、ノーザンファームや社台ファームでは、主に北米の種牡馬を輸入し、ドイツ産の繁殖牝馬を輸入しているのである。

だから、フォーエバーヤングがブリーダーズカップクラシックを勝てば、それは日本的な名誉としては凱旋門賞には及ばないが、馬産の実質的成功という意味では、より大きな達成ということになる。全力で応援したい。

※ 次回の筆者はかんべえ（吉崎達彦）さんで、掲載は11月8日（土）の予定です（当記事は「会社四季報オンライン」にも掲載しています）

（小幡 績 ： 慶応義塾大学大学院教授）