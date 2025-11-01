深田恭子“42歳ラストグラビア”の衝撃 “美谷間”あらわに
俳優の深田恭子（42）が、11月1日までに更新された写真週刊誌『FRIDAY』（講談社）の公式インスタグラムに登場した。
【写真】信じられない透明感…42歳・深田恭子の全身ショット
深田は、10月31日発売の『FRIDAY』（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。その書影では、“美谷間”あらわなカットを披露している。また同アカウントでは、白のワンピースで笑顔を見せる深田の姿も公開。
11月2日に43歳の誕生日を迎える深田の文字通り“42歳ラストグラビア”に、「いくつになっても変わらない日本の美のアイコン、 #深田恭子 @kyokofukada_official さんの最新カレンダーから厳選カットを大公開！」とコメントを添えた。
深田は、1982年11月2日生まれ、東京都出身。96年、ホリプロ・タレント・スカウトキャラバンのグランプリ受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、俳優として映画、ドラマを中心に活躍。今年8月には5年ぶり、22作目となる写真集『AO』（集英社）をリリースした。
【写真】信じられない透明感…42歳・深田恭子の全身ショット
深田は、10月31日発売の『FRIDAY』（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。その書影では、“美谷間”あらわなカットを披露している。また同アカウントでは、白のワンピースで笑顔を見せる深田の姿も公開。
11月2日に43歳の誕生日を迎える深田の文字通り“42歳ラストグラビア”に、「いくつになっても変わらない日本の美のアイコン、 #深田恭子 @kyokofukada_official さんの最新カレンダーから厳選カットを大公開！」とコメントを添えた。
深田は、1982年11月2日生まれ、東京都出身。96年、ホリプロ・タレント・スカウトキャラバンのグランプリ受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、俳優として映画、ドラマを中心に活躍。今年8月には5年ぶり、22作目となる写真集『AO』（集英社）をリリースした。