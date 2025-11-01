【大雨警報】青森県・三沢市に発表 1日06:53時点
気象台は、午前6時53分に、大雨警報（浸水害）を三沢市に発表しました。
三八上北では、1日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。下北、三八上北では、1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日夕方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 2.5m
■八戸市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■十和田市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■三沢市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■むつ市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
・陸奥湾
予想最大波高 2.5m
・外海
予想最大波高 7m
■平内町
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 2.5m
■蓬田村
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 2.5m
■外ヶ浜町
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
・陸奥湾
予想最大波高 2.5m
■野辺地町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 2.5m
■七戸町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■六戸町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■横浜町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 2.5m
■東北町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■六ヶ所村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■おいらせ町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■大間町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■東通村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■風間浦村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■佐井村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・外海
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日昼前から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■三戸町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■五戸町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■田子町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■南部町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s
■階上町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 28m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日昼前
予想最大波高 7m
■新郷村
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南東
最大風速 20m/s