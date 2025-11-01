ACEes浮所飛貴、所ジョージから新企画ロケ絶賛 指原莉乃が“国民の甥っ子”呼び
ジュニア内グループ・ACEesの浮所飛貴が、11月1日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：56〜後8：54）に出演。新コーナー「日本全国 道の駅伝」に登場する。
【番組カット】スタジオにも！爽やかな笑顔を見せるACEes・浮所飛貴
「日本全国 道の駅伝」は、その土地のあついものや、あつい人が集まっている“道の駅”にスポットを当て、所ジョージ考案の「道の駅スゴロク」を駅伝でつなぎ、全国1230駅（令和7年6月13日発表時点）を全踏破するという壮大な企画となっている。浮所は、栄えある第1区を任された。
浮所に課せられたミッションは、道の駅の直近1ヶ月の売上1位の商品を探し当てること。1位の商品を当てることができたら、次に進められるというルールになっている。解答チャンスは1駅で1日最大3回。1位の商品を1回目で当てた場合は、サイコロを3つ投げることができ、出た数だけスゴロクを進め、次に行く道の駅を決定する。不正解ごとにサイコロの数が減っていき、3回目の解答チャレンジで失敗するとその日の挑戦は終了となる。
スタートは、茨城県古河市にある道の駅「まくらがの里こが」。買い物中の客に何を買ったのかリサーチしてみると、「毎日完売のメロンパン」「学校給食にも出ているさんまの甘露煮」「すぐに売り場からなくなってしまう干し芋」「全国的に有名な名産品・納豆」など、1位候補の商品を続々発見する。試食をさせてもらうと「普通の納豆と全然違う！」「芋本来の甘味」と、迷う気持ちが増すばかり。スタジオでも間宮祥太朗や指原莉乃らゲストたちが真剣に予想を繰り広げる。
所は浮所のロケVTRを「おもしろい！」と絶賛。浮所のことを「勝手に“国民の甥っ子”だと思っている」という指原も温かい目でロケを見守る。さらに、間宮は道の駅では珍しいある商品について詳しく説明しはじめ、所を驚かせる。
