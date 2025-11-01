吉永小百合（80）の124本目の映画となる主演作「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督）初日舞台あいさつが31日、都内で行われた。あいにくの雨の中での初日となり、吉永は「特に難しい天気になるとの予報があって、胃がシクシク痛む思いでした」と口にした。

吉永は女性として初めて世界最高峰のエベレスト登頂に成功し、親交も深かった登山家・田部井淳子さんを元にした多部純子、佐藤浩市（64）が夫政伸さんをモデルにした正明、青年期をのん（32）と工藤阿須加（34）が演じた。

佐藤は、初めて吉永と夫婦を演じた思いを聞かれ「まさかやらせていただくとは思っておりません」と恐縮。吉永から「大分、私がずいぶん年上なんで」とツッコまれると「とんでもない！ 全く、そんなふうに感じさせることはございません。そんな日が来ることは、亡き三國も思ってもみなかっただろうし」と、父の三國連太郎さんの名を挙げた。司会から「報告したら何というと思いますか？」と聞かれると「あぁ、そう…」と、三國さんのマネをして会場を笑わせた。天海祐希（58）木村文乃（38）若葉竜也（36）茅島みずき（21）も登壇。