月城かなと、エプロン姿の“兄”と2ショット “母”交えて家族でタコパ「レアショット兄妹」「オシャレすぎるぅ！」
元宝塚のトップスター・月城かなとが、1日までに更新されたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）公式インスタグラムに登場。劇中で兄役の要潤との2ショットを公開した。
【写真】「オシャレすぎるぅ！」エプロン姿の“兄”と2ショットを公開した月城かなと
同作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した人の特殊清掃や遺品整理から、依頼主と直接向き合う生前整理まで、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添っていく、心温まるヒューマンドラマ。
要演じる御厨利人は、御厨ホールディングスの専務。社長・御厨剛太郎（村上弘明）の長男として、幼い頃から帝王学を学び、常に特別扱いされて育ってきた。月城は、その妹で同社の広報部長を務める彩芽を演じる。
インスタグラムは、TVer限定スピンオフドラマ『愛と妄想のロンド』第2話からのオフショットを公開。「新・御厨家の味」と題し、利人と彩芽、として母・富美子（小柳ルミ子）がタコパを楽しむという物語だった。
「本編ではなかなか見ることができない利人のエプロン姿！そしてその姿を見守る彩芽」とつづり、“兄妹”2ショットをアップした。
この投稿に「兄妹ショットかわいい」「ドラマではみられないレアショット兄妹！」「なんだかんだ仲良し兄妹ですやね！」「兄貴白いエプロンとかオシャレすぎるぅ！」といったコメントが寄せられた。
