芦田愛菜、スペイン語の注文に初挑戦 サグラダ・ファミリア潜入ロケの未公開映像を放送
11月1日午後6時30分からのテレビ朝日系『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、『未完の世界遺産 サグラダ・ファミリア特別編！2時間半SP』が放送される。
【写真】かわいい！スペインではしゃぐ芦田愛菜
今年5月に放送された『未完の世界遺産 サグラダ・ファミリア×芦田愛菜 潜入リポート！3時間半SP』は、“神回”と評判を呼び、SNSでも「感動した」「スマホを置いて見入った」と大反響。今回はその未公開映像を加えたディレクターズカット版として放送される。
天才建築家アントニ・ガウディの没後100年近く経った今も建設が続く“未完の世界遺産”サグラダ・ファミリア。芦田愛菜と渡辺直美が現地に潜入し、バラエティー番組としては異例の内部撮影を敢行。ガウディが残した設計思想の謎に迫る。特に日本人彫刻家・外尾悦郎氏が修復を手がけた“ロザリオの間”では、ガウディの思いを受け継ぐ外尾氏の言葉に芦田と渡辺が感動する場面も。
特別編では、芦田と渡辺が自転車でバルセロナを駆け巡る姿や、芦田が老舗チュロス店でスペイン語の注文に初挑戦する未公開シーンを放送。また、外尾氏への独占インタビュー完全版も公開され、ガウディの真意に迫る貴重な内容となっている。
