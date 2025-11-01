＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは、いぎなり東北産の安杜羽加です。今日のタイトルは、「メジャーデビューを記念して自分にご褒美をあげるなら」ということで、すでに秋休みというご褒美をいただいたのですが、秋休み明けも毎日頑張っているので、定期的に自分を甘やかしてあげたいなと思っています。自分に厳しく、ストイックに頑張ることも大切ですが、人間身体が資本なので、自分をたくさん甘やかすことも大切ですよね。 ということで今、私がご褒美としてやりたいことを紹介したいと思います！

まず、ひとつ目は「マッサージに行くこと」です。私は極度の「片頭痛持」ちでして、季節の変わり目は特に頭も肩もこりやすいので、徹底的にケアしに行きたいです。ふたつ目は「カピバラに会いに行くこと」です。私はカピバラが大好きで、毎日カピバラの動画を見て癒やされています。栃木県にある「那須どうぶつ王国」は、唯一カピバラと触れ合える動物園で、これまで何度もカピバラさん達に会いに行ってるのですが、最近は行けてないので、早くカピバラさんたちと戯れたいです。また、都内でカピバラさんと触れ合えるカフェがオープンしたと聞き、早く行ってみたいなと思っています！ そして、いずれはカピバラさんを飼うことが夢です！ 毎日一緒に生活をして、一緒に寝たいです。3つ目は「ライブに行くこと」です。スケジュールもあり、好きなアーティストさんのライブに行くことがなかなか難しいのですが、できるだけたくさんのライブに行きたいと思っています。そして、いずれは東北産もロックフェスに出演して、出演している時間以外はライブを見て回るのが夢です！ メジャーデビューをきっかけに、全国のロックフェスに出演できるよう頑張りたいです！【安杜羽加】

◆安杜羽加（やすもり・わか） 2002年（平14）10月30日生まれ、23歳の福島県産。時間やきれいを管理する東北産のしっかり者。愛称は「わかりん」。メンバーカラーは黄。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦せーしょん」をリリース。