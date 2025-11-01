◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席。「翔平は今日のピッチングプランの中には入っていない」とこの日は大谷翔平投手（３１）をリリーフ起用しない考えを明かした。

「今夜この試合に勝てば、そこで明日（第７戦）のために話し合うことができる」とし、ＤＨとして出場しながらどのようにブルペンで備えるかについては「今はまだ答えがない。だから今のところはその質問に答えられない。一晩考える時間をくれ。まずこの試合を乗り越えなきゃいけない。それからそういった実務的な部分を全て話し合って、ショウ（大谷）にとって最善のこと、そして私たちチームにとって最善のことを考えるよ」と説明した。

ＷＳ第４戦に先発して７回途中６安打４失点だった大谷について、指揮官は前日３０日（同３１日）に中２日で第６戦に投入する可能性について「もちろん今は敗退の瀬戸際だから、そういう話し合いをする必要がある。明日勝つために必要なことは何でもやるつもりだ」と説明。３勝３敗になって第７戦までもつれた場合、先発投手は降板後もＤＨとして残ることができる“大谷ルール”を活用して大谷をオープナーとして起用する考えを問われると「全てを検討すると思う。まずは明日をどう乗り切るかに集中して、そこから状況を見て、もし第７戦があるならどう攻めるのが最善かを考えることになる」と話していた。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うドジャースは試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。今季本拠地最終戦だった２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。大谷も直近２試合では１３打席連続安打なしとなっている。

この日は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。