米国のトランプ大統領は１０月３０日、２期目初のアジア３か国歴訪を終え、帰国した。

経済・安全保障両面で地域への関与を強める構えを示し、アジア各国からは巨額の対米投資を勝ち取った。トランプ政権に明確なアジア戦略が見えない中、米国の関与が継続するかどうかが次の焦点となる。（ワシントン支局 池田慶太、ソウル支局 藤原聖大）

トランプ氏は帰国後のＳＮＳへの投稿で「米国が再び尊敬されていることを目にできて大変光栄だった」と振り返った。２期目最長となる約１週間の外国訪問では、各国で国賓や国賓並みの厚遇で迎えられた。「米国を再び偉大に」をスローガンに掲げるトランプ氏を満足させようと、投資や協力の申し出が相次いだ。「今回の訪問だけで２兆ドル（約３０７兆円）の投資につながる」（ベッセント米財務長官）との声も上がる。

中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談では超大国トップが並び立つ姿を世界に示した。訪韓時には約７２年間、休戦状態にある朝鮮戦争を終わらせることに意欲を示し、喝采を浴びた。

トランプ氏は巨額の投資獲得と引き換えに、安保面で踏み込んだ。米韓首脳会談後には、韓国に原子力潜水艦の建造を認めた。両国による関税交渉の妥結直後で、韓国による「貢献」への見返りの意味合いが強い。悲願の原潜保有に現実味が増し、韓国左派系与党「共に民主党」の鄭清来（チョンチョンレ）代表は３１日、「韓米同盟が、かつてないほど強力であることを確認するものだ。快挙だ」と喜んだ。

高市首相との会談でも、日本企業による対米投資拡大の説明を受けた後、トランプ氏は日本への兵器売却を推進する考えを強調した。

トランプ政権は当初、中国との戦略的競争をにらみ、インド太平洋地域に戦略の軸足を移す考えだったが、ウクライナ情勢や中東情勢の対応に追われ、「３正面」の状態が続く。政権内の「粛清人事」が影響し、外交・安保方針をまとめた国家安全保障戦略の改定作業も遅れ気味だ。

中国やロシア、北朝鮮の脅威が高まる中、周辺国にはトランプ政権のアジア関与の低下に懸念があったが、今回の歴訪でそうした不安は一定程度後退した。

ただ、トランプ氏の「ディール（取引）外交」は予測不能だ。歴訪中に北朝鮮が踏み切った巡航ミサイル発射実験について、記者団に見解を問われたトランプ氏は「彼（金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記）は何十年もミサイルを放っているだろ？ 単にもう１発撃っただけだ」と軽視した。

正恩氏との再会談に意欲的なトランプ氏が、北朝鮮の核・ミサイル開発を容認するとの懸念は根強い。関税協議をめぐり米国とインドの関係が悪化する中、日米豪印の「クアッド」など日本が重視する戦略的枠組みも停滞している。場当たり的なトランプ外交に同盟国・友好国が振り回される状況は続きそうだ。