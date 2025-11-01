旅のクオリティを上げるならこれ一択！【サムソナイト】のスーツケースがAmazonで販売中！
驚くほど滑らかな操作性と安心の収納力【サムソナイト】のスーツケースがAmazonで販売中！
左の収納部には荷物がこぼれ落ちないようファスナー開閉式のカバーを装備し、濡れた物を一時的に入れられるウェットポケットが付いている。中央には小物の収納に便利なジッパーポケットを、右の収納部には荷崩れ防止のストラップを装備している。
軽量ながら73Lの大容量を実現し、4〜6泊の中期旅行に最適なサイズ設計となっている。
ファスナー式カバーやウェットポケット、ストラップ付きの仕切り構造で荷物の整理整頓がしやすい仕様だ。
凸凹道でもスムーズに走行できるダブルホイールを採用し、快適な移動をサポートする。
ポリカーボネート製のハードケースとしっかりとしたフレーム構造で、旅先でも中身をしっかりと保護する。
