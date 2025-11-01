「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）

ドジャースは第６戦に先発する山本由伸投手の球場入りする様子を公開。チェックのシャツを身にまとい、大谷翔平投手からプレゼントされたゴールドのヘッドフォンを装着して集中した表情を見せた。

さらに球団はバスで移動するレアな光景も公開。バスの座席ではスマホを操作したり、窓から外を眺めたりと、大一番を前にした表情からは緊張感も伝わってくる。

チームが本拠地で痛恨の連敗を喫した中、連覇へ負けられない試合となる第６戦へ「もちろん緊張はありますし、ここまで練習をしてきたので自信を持ってマウンドに上がりたい」と力を込めていた山本。延長１８回を戦い抜いた第３戦では完投勝利から中１日にも関わらずブルペンでスタンバイ。その姿が日米ファンの感動を呼んだ。

トロントへの移動前に会見に臨んだ右腕は「ゲームプランはこれからなんですけど、いいチームには変わりない。イメージは変わらず、最高の準備をして１００％を出したい」と誓った。「特に変化はなく、次の試合に向けて準備をしていましたし。集中して」と見据えていた。