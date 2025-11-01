Torridenの新作リップ♡「セルメイジング コラーゲン リップエッセンス」でぷるん唇へ

韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」から、唇のうるおいとハリをサポートする新作リップエッセンスが登場♡『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』は、コラーゲンやペプチド、ビタミンB12などの美容成分をたっぷり配合。乾燥や縦ジワをケアしながら、自然な血色感のあるツヤ唇へと導きます。うるおいが長時間続く心地よい使用感も魅力です。

Torridenの「リップ」新作で叶えるぷるんとハリ唇

価格： 990円（税込）

5D-複合コラーゲン※1とペプチド※2を配合した『セルメイジング コラーゲン リップエッセンス』。

低分子から高分子まで5種類の植物性コラーゲンが角層にアプローチし、乾燥や弾力不足をケア。唇本来のハリを引き出し、思わず触れたくなるようなふっくら唇を演出します。

まるで美容液のような仕上がりで、日中の保湿ケアにもぴったり♪

3種のオーガニックオイルとシアバターでうるおいキープ

ナイアシンアミド※3と3種類のオーガニックオイル※4、さらにシアバター※5を配合し、乾燥による荒れを防ぎながらしっとり感を長時間キープ。

唇の表面にうるおいの膜を形成し、外的刺激から守ります。なめらかに伸びるエッセンスタイプで、重ね塗りしてもベタつかず、寝る前のリップパックとしてもおすすめです♡

ほんのりピンクのテクスチャーで気分まで華やかに

ビタミンB12※6による自然なピンク色のテクスチャーが、血色感をプラス。唇にのせた瞬間、するすると密着してうるおいを閉じ込め、乾燥によるくすみもカバーします。

無理のないツヤ感で、どんなメイクにも合わせやすいのが嬉しいポイントです。

容量： 11ml

発売日： 2025年10月27日（月）より順次発売

取扱店舗： 全国のドラッグストア・バラエティショップなど

※1 コラーゲン、水溶性コラーゲン、コラーゲンエキス、加水分解コラーゲン、コラーゲンアミノ酸（すべて保湿成分）

※2 ヘキサペプチド-2､アセチルヘキサペプチド-8（すべて保湿成分）

※3 整肌成分

※4 ホホバ種子油､オリーブ果実油､マカデミア種子油（すべて保湿成分）

※5 シア脂（保湿成分）

※6 シアノコバラミン（保湿成分）

Torridenリップで唇からうるおい美人に♡

唇の乾燥や縦ジワ、くすみが気になる季節にぴったりなTorridenの新作リップエッセンス。

毎日のメイク前やおやすみ前のケアに取り入れることで、内側からふっくらとしたツヤ唇をキープできます。

韓国発の美容発想で、思わず笑顔になれるうるおい体験をあなたの毎日に♪