元ものまね芸人で人気ブロガーの小林礼奈さん（33）がインスタグラムを更新し、新婚旅行の写真を公開した。人気芸人と離婚、そして2025年6月に再婚と第2子妊娠を発表した小林礼奈さんの幸せショットが話題となっている。



【写真】「素敵すぎ！」スイートルームで新婚旅行を楽しむ小林礼奈さん

小林礼奈さんは「京都で新婚旅行！ホテルが最高すぎた♡」と鴨川近くのスイートルームに泊まったことを報告し、青と白のストライプ柄のワンピースにジージャンを羽織った小林さんが、広々としたバスルームやベッドルームを紹介し、「テラスから景色を眺めながら入れる大きなビューバスは特別感満載でめちゃくちゃテンション上がりました…。大人2人で入っても足が伸ばせてゆったりくつろげます」「ベッドは広々2つありました」などとつづった。



小林さんのオフィシャルブログによると、ものまねタレントとして活動後、養豚場勤務を経て現在はフリーのタレントとして活動している。プライベートでは、2016年7月にお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえさんとの結婚と第1子妊娠を発表し、9月に第1子女児を出産した。2020年にたきうえさんとの離婚発表後、25年6月30日に自身のインスタグラムで8歳年下の男性と結婚、8月に第2子妊娠を明らかにした。



SNSでは、「新婚旅行いいですね！」「素敵すぎ」「爽やか可愛い笑顔」などのコメントがあった。