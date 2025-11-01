９月末に閉園した札幌市南区の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の無許可開発事件を巡り、札幌市は３１日、運営会社「サクセス観光」に要請していた「動物移動計画書」が期限内に提出されなかったと明らかにした。

市は今後、１１月末を新たな期限に設定して提出を求める。

同園は市街化調整区域で無許可開発を繰り返しながら２０年にわたって営業し、９月末に閉園した。市は、全施設を撤去するよう勧告したほか、動物愛護法に基づく行政指導の一環として、動物の移動先や予定日を一覧にした計画書を１０月末までに提出することも求めていた。

市によると、期限当日の３１日午前、同社から「動物の移送が大幅にずれ込む可能性があり、直ちに提出することが難しい」とメールが届いた。道警が都市計画法違反容疑などで関係先の捜索に入ったことを受け、「報道の影響により、移送先との問題が発生し、計画を再検討することになった」と説明したという。

一方、同社は１０月末時点で哺乳類１６６、鳥類６８、爬虫（はちゅう）類２７の計２６１頭・匹を飼育していると申告した。閉園時は３１２頭・匹と報告があり、閉園後の１か月間で５１頭・匹が減ったことになる。