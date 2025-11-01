勝俣州和、7年間、毎朝ご飯作った過去 結婚24年目の妻＆2人の子どもと「すごく仲が良い」
タ レントの勝俣州和がきょう1日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（毎週土曜 後6：58 ※関西ローカル）に出演し、家族円満の秘けつを語る。
【場面カット】妻とドラマ『梨泰院クラス』名シーン再現した橋下徹
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は世界文化遺産に登録された大仙陵古墳の隣にある大仙公園をはじめ、堺駅の周辺を黒田がゲストの橋下徹、勝俣と巡る。
一行は、ごはんがおいしいと評判の店「銀シャリen」で腹ごしらえすることに。ここで勝俣は銀シャリの味と、初めて食べるという粕汁のおいしさに感激する。
そんな店内での話題は料理について。勝俣は、妻が第一子を妊娠したことがきっかけで朝食を作るようになり、それから7年間、毎朝ごはんを作ったそう。そのおかげで、結婚して24年目になる妻や2人の子どもと「すごく仲が良い」と語る。一方、家事を何一つやってこなかった橋下は「これはまずい」と反省する。
また黒田の場合は、妻が妊娠する前から毎朝ごはん作りを担当しているそうで「なぜならうちの嫁が全然料理できへんから」と明かす。さらに、勝俣は熟年離婚についても持論を展開。それを聞いた橋下は思わず苦笑いを浮かべる。
【場面カット】妻とドラマ『梨泰院クラス』名シーン再現した橋下徹
メッセンジャーの黒田有をはじめとしたクセの強いおっさんたちが、大阪を舞台に、忖度なく言いたい放題で繰り広げる街ブラ・バラエティー番組。今回は世界文化遺産に登録された大仙陵古墳の隣にある大仙公園をはじめ、堺駅の周辺を黒田がゲストの橋下徹、勝俣と巡る。
そんな店内での話題は料理について。勝俣は、妻が第一子を妊娠したことがきっかけで朝食を作るようになり、それから7年間、毎朝ごはんを作ったそう。そのおかげで、結婚して24年目になる妻や2人の子どもと「すごく仲が良い」と語る。一方、家事を何一つやってこなかった橋下は「これはまずい」と反省する。
また黒田の場合は、妻が妊娠する前から毎朝ごはん作りを担当しているそうで「なぜならうちの嫁が全然料理できへんから」と明かす。さらに、勝俣は熟年離婚についても持論を展開。それを聞いた橋下は思わず苦笑いを浮かべる。