お笑い芸人ほんこん（62）が1日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相に対し批判的な言動をしている人たちに対し、疑問を突き付けた。

高市氏は10月31日、韓国南東部慶州で、中国の習近平国家主席と初めて首脳会談した。会談後高市氏は、習氏に対し、地域と国際社会の平和と繁栄の責任を果たすべきことへの働きかけや、尖閣諸島含む東シナ海問題、法人拘束への懸念、中国在留邦人の安全確保、南シナ海での行動、香港・新疆ウイグル自治区などの状況に関する深刻な懸念、拉致問題含む北朝鮮情勢の意見交換、日本産水産物・牛肉の輸入再開、10の都県産品の輸入規制への前向きな対応、などを率直に伝えたことを明らかにした。

ほんこんは、この日中首脳会談における高市氏の外交などについて報じた一部メディアの記事を添付。「批判してる議員さんや著名人さんどう思います？こんな外交できます！」とぴしゃりとつづった。また別のポストでは「言うことは言う これこそ外交 媚びると言った方々謝罪してら」と記した。

ほんこんの投稿に対し「本当にその通り。アメリカ、中国との難しい外交を首相になって数日で行っている」「批判しかできない方は前にでることができない」「すごい。先日のトランプさんとの一連の言動込みで、気迫感じる」「香港やウイグルのことまで、なかなか言えません」「できません。高市さん凄い」「ぜんぶ言ってくれてスッキリ」「ここまで言ってくれた高市首相 久々にスキットしました」などとさまざまな声が寄せられている。