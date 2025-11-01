ロバーツ監督「もし第7戦までもつれればすべての可能性がある」大谷翔平の最終戦『緊急登板』の可能性を否定せず



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズ第5戦に敗れ、2勝3敗と後がなくなったロサンゼルス・ドジャース。

翌日に控えた第6戦を前にデーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨んだ。注目されたのは、大谷翔平の投手としての起用についての発言だった。

ロバーツ監督は「まだ（大谷）ショウヘイとは投球について話していない。今日、グラウンドで話す予定だ」と述べ、現時点では明言を避けたものの、「もし第7戦までもつれれば、すべての可能性を考えている」と意味深な言葉を残した。

さらに「彼が投げられる状況で、理にかなうのであれば、当然選択肢の一つだ」とも語り、シリーズ最終戦での"緊急登板"の可能性を完全には否定しなかった。

第4戦では先発登板し、6回0/3を4失点と力投を見せた大谷。以降は打者に専念しているが、チームの命運をかけた第6戦・第7戦を前に、"二刀流復活"への期待が高まっている。

また、ロバーツ監督は「彼が外野を守ることはない」としつつも、「第7戦になればすべての選択肢を検討する」と再び強調。

「今は明日の試合に集中するが、勝てばまた新しい戦い方を考える」と語り、シリーズ最終戦への強い意欲を見せた。

一方で、大谷はこの日、ポストシーズン3度目の屋外フリー打撃で28スイング中14本の柵越えを放つ圧巻の調整を披露。推定150メートルの特大弾にはチームメートから歓声が上がり、崖っぷちのチームに再び活気をもたらした。

