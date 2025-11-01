本日11月1日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園」。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を実に8年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今夜は、そんな相葉の保護犬トリミングに、佐野勇斗が初登場！相葉トリミング初となる超大型犬含む2匹の犬を洗う。

2人が洗う犬は、ブリーダーから飼育放棄された超大型犬のボルゾイと、廃業ブリーダーから保護された全身毛むくじゃらのトイ・プードルMIX。これまできちんとお世話されていなかったのか、2匹とも至るところに毛玉をため込み、人におびえるそぶりを見せる。特にMIX犬の方は、表情も分からないほど顔中の毛も伸び放題。

その姿を目の当たりにした佐野は一瞬言葉を失うも、トリミングが始まるとMIX犬が怖がらないよう両耳を自らの手で塞いでバリカンの音を遮るなど、終始保護犬に寄り添い全力で相葉の作業をサポートする。

実家の犬を溺愛する佐野は、犬が好きすぎるせいなのか、あやし方も独特。「かわいいね」「大丈夫だよ」という犬に対する甘い言葉が、あるキャラクターの話し方に似ていて相葉の笑いを誘う。佐野は相葉の作業を間近で見て、「速い！」「すごい！」を連発し、相葉を「芸能界で一番優しい人だよ」と保護犬に紹介するほどその人柄を絶賛する。

トリミング後の2匹を見て、Z世代で大流行中の「ビジュイイじゃん」は佐野の口から出るのか？

今夜は、活動休止期間を経て復帰を発表したティモンディの前田裕太が預かりお世話していた保護猫“モンロー”の最新映像も紹介する。