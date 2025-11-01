本日11月1日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第4話を放送。

「もうこれは絶対に偶然じゃない」――同級生を次々と襲う連続殺人事件。真相を追う高木将（間宮祥太朗）と猿橋園子（新木優子）は、次の標的が“ちょんまげ”こと羽立太輔（森優作）だと確信する。

友達だった羽立を何としても守りたい高木。しかし、散らかり放題の部屋でひきこもり生活を送る羽立から「友達なんかじゃない」と拒絶されてしまう……。心を閉ざしてしまった羽立に一体何が？高木の知らない羽立の秘密とは!?

さらに今夜、誰かが死ぬ――。当記事では第4話の場面写真を紹介。第4話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜番組情報＞

脚本：ガクカワサキ

音楽：Jun Futamata

主題歌：ポルノグラフィティ『アゲハ蝶』（Sony Music Labels）

演出：狩山俊輔、滝本憲吾、長野晋也

プロデューサー：鈴木将大、妙円園洋輝

チーフプロデューサー：道坂忠久

制作協力：ダブ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/iiwaru/

番組公式X：@iiwaru_ntv

番組公式Instagram：@iiwaru_ntv

番組公式TikTok：＠iiwaru_ntv

推奨ハッシュタグ：#イイワル