¤¤¤ÞÃËÀ»Ù»ý¤âÇ®¤¤¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤òº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª¤¬ÂÎ¸³ ¡Ö¤³¤ì¥é¥¤¥Ö¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¼¡ª¡×º´µ×´Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤òÆüÂ¼Àä»¿
ËÜÆü11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÄÞ¤Ë¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ä¡È»×¤¤½Ð¡É¤ò¹þ¤á¤ë¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
¢£Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤º¥È¥ì¥ó¥É¤Ë
¥Í¥¤¥ë¤È¤¤¤¨¤Ð¡È½÷À¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¤½¤Î¿Íµ¤¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£2022Ç¯9·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡¦¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢15ºÐ¡Á49ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¤¦¤Á10¿Í¤Ë1¿Í¤¬¥á¥ó¥º¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤À¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¤ÂÎ¸³¤ÎÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òº£Æü³Ø¤ó¤Ç¤µ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡Ø¤³¤ì¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ë¡©¡×¤È¾¯¤·¸ÍÏÇ¤¤µ¤Ì£¡£¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Î¤Ê¤¤º´µ×´Ö¤â¡Ö¡Ø¤ä¤ê¤Æ¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¡¢È¾¿®È¾µ¿¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢LE SSERAFIM¡Ê¥ë ¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Björk¡Ê¥Ó¥ç¡¼¥¯¡Ë¤äSZA¡Ê¥·¥¶¡Ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¤È¤â¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Í¥¤¥ë¤ò1Æü¤Ë5²ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤É¥Í¥¤¥ë¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤µ¤ó¡£
¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤ÏÂ¾¤ÎÈþÍÆ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÍ£°ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£È±·Á¤ä¥á¡¼¥¯¡¢ÉþÁõ¤Ï¶À¤òÄÌ¤·¤Æ¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Í¥¤¥ë¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¸µ¤ò¸«¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£3¤Ä¤Î¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
º´µ×´Ö¤ÈÆüÂ¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú½½¿Í½½¿§¡ª¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª¡Û¡¢¢¡ÚÆü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡Û¡¢£¡Ú³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤ò¥Í¥¤¥ë¤ËµÍ¤á¹þ¤à¡ª¥µ¥¯¥Ò¥à¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤¬´°À®¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Åö½é¤Ï¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Ë¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Îº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤Ø¤Î°õ¾Ý¤â¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
º´µ×´Ö¤Ï¼«¿È¤Î´°À®¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤ò¸«¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡ª¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£ÆüÂ¼¤â¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢¤¹¤²¤¨¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¥Ï¡¼¥È¡×¤È¿ä¤¹¤Û¤É¤Î½ÐÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢º´µ×´Ö¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥é¥¤¥Ö»²Àï¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Í¥¤¥ë¤È¤Ï!?
¤³¤¦¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥ë¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£²Ì¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à