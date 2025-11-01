本日11月1日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回の放送内容を紹介！

■SNSで話題沸騰、まるで魔法使い！“神”絵画講師が登場

美術サークルに所属する大学生が教えてくれた神様は、トンデモない絵の描き方をするという78歳の絵画講師・柴崎春通さん。なんと、YouTube登録者数200万人超え！まるで魔法のような絵の描き方は「柴崎現象」と呼ばれ、国境を越えて世界規模で大バズりしている。

そんな柴崎さんのアトリエに潜入！ただの丸を描いただけの下書きに、規則性を感じられない色塗りから、気づけば超リアルな動物に変わる神技にヒロミ＆孝太郎も驚愕。

スタジオでは、柴崎流「秋の風景画」の描き方を伝授。 “神”のレクチャーで初心者2人の画力が短時間で劇的に向上！果たしてどんな作品になったのか？

■世界一のバリスタ・粕谷哲が教える“聞けば絶対マネしたくなるコーヒーのスゴ技”

世界一のバリスタ・粕谷哲さんが自宅でやっているドリップコーヒーのいれ方を伝授！やり方は超簡単…「湯を一回注ぐだけ！」 常識を覆す驚きのいれ方とは？

