¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó·¯¤È¡ÈW¥³¥Ê¥ó¡É
10·î29Æü¤«¤é31Æü¤Î3Æü´Ö¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î¥æ¥¢¥¨¥ë¥àÀ®ÅÄ¤Ë¤Æ¡ã¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·ÉÍ¤ÏÁ´6²ó(1Æü2²ó)¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢Ëè²ó°ã¤Ã¤¿°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤À¥³¥¹¥×¥ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó½ê±ï¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª¡×¤¬¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ì¤ª¤¹¤±¡É¡¢10·î30Æü¤Ë¿·ÉÍ¼«¿È¤¬ÀëÅÁÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤ÎÌÀ¼£32Ç¯ÁÏ¶È Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤Ô¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÅöÆü¤Î10·î31Æü¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤è¤ê¡È¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó·¯¡É¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ÉÍ¼«¿È¤â¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó·¯¤ËÊ±¤¹¤Ù¤¯°áÁõ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¡ÈW¥³¥Ê¥ó¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÈW¥³¥Ê¥ó¡É¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖFun! Fun! Fun!¡×¤ò¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Æ±¶Ê¥µ¥Ó¤ÇÏÓ¤ò¾å²¼¤Ë¿¶¤ë¡ÈWAKIWAKI¥À¥ó¥¹¡É¤ò²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ª 2Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥³Âç¤Ë¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÉ¬¤º½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ï¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤À¡£²þ¤á¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°ÕÍß¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
ⒸÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996
