俳優の染谷将太(33)が31日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。妻で俳優の菊地凛子（44）と自宅で台本を読む時の、スタイルを明かした

事前に取材を受けた菊地が、お互いの作品の本読みをする時のスタイルについて、俳優さんのモノマネをいれて言うと答えたもの。

そのことを聞かれた染谷は「内緒なんですけど。それ」と苦笑しながらも「めったにできない経験じゃないですか。自分が演じる役でもないので…“そっか。この役、小栗旬さんがやるんだ”とか思いながら、小栗さんのセリフ読むみたいな」と説明。「すごく楽しい」と語った。

また、自身の出演作で、演じ方に悩むと菊地に「このシーンどうしよう？」と相談することも明かし「結構具体的に相談しますね。やっぱり一人で考えてても浮かばないような角度の意見を言ってもらえると、“やってみよう”と思えることが多々あります」と感謝。「俺が考えたばりの顔でやってますけど、現場で」と笑っていた。

2人は2015年1月1日に結婚。2016年10月8日に第1子、2019年3月31日に第2子が誕生したと発表した。