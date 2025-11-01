国民スポーツ大会

滋賀・平和堂HATOスタジアムで10月3日から5日間行われた第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技。少年女子A（高2、3）300メートル障害は、ガードナ・レイチェル麻由（神奈川・法政二高3年）が41秒11で優勝した。7月のインターハイでは400メートル障害を制した期待のハードラー。9月に開催された東京世界陸上にも刺激を受け、来春から始まる大学陸上での飛躍を誓った。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂）

期待のハードラーがまた一つ手応えを得た。

予選を組1着で通過したガードナ。号砲と共に飛び出し、勢いよくハードルを越えていった。最終コーナーの出口で先頭に並ぶと、得意の後半で2位以下を引き離してゴール。自己ベストを0秒37更新する41秒11を記録し、優勝した。

「決勝は予選よりも歩数を縮めて、1位を獲る戦略でいった。個人としては高校最後のレースだったので優勝できてうれしい」と笑顔を見せた。

イギリス人の父と日本人の母を持つ東京・渋谷区出身の17歳。松濤中3年時の全中は四種競技で3位、神奈川の名門・法政二高では1年時からインターハイに出場し、七種競技で2年連続入賞した。転機は全国制覇を目指し、昨年10月に400メートル障害に本格転向したこと。

10か月後のインターハイで58秒16の自己ベストを記録して優勝し、10月には日の丸を背負ってU20東アジア選手権でも銀メダルを獲得した。そして国スポは300メートル障害ながら優勝と、転向1年で目覚ましい飛躍を遂げている。

世界陸上を刺激にハードル間15歩に挑戦

目指すは世界。9月の東京世界陸上は現地で観戦し、刺激を受けた。400メートル障害のポイントになるのがハードル間の歩数。「海外選手は当たり前に最後まで15歩で走る」と違いを見い出す。

インターハイでは序盤を16歩で走ったが、300メートル障害で出場した今大会の決勝は3台目まで15歩に挑戦。「300メートル障害をやったことで、私も15歩で走れることが分かった」と世界のスタンダードを実戦で体感し、「400メートル障害に活かせる」と手応えを得た。

ラスト1年で一気に全国トップ常連になった高校陸上。「ハードルを教えてくれた矢澤航コーチ、顧問の野村忠信先生のおかげでここまでこられた」と振り返り、春からは次のステージへ進む。大学で400メートル障害を専門に競技を続けていく。

「大学には強い選手がいっぱいいる。1年生で57秒1や56秒台を出して、大学でも1位に輝きたい」

世界へつながる道はまだ始まったばかりだ。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）