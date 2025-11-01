プロ野球・巨人は10月31日、取締役会で吉村禎章氏、水野雄仁氏が新職に就任したことを発表しました。

現在、執行役員編成本部長 国際担当兼国際部長を務める吉村氏は、「執行役員CBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）チーム運営担当」に就任。球団は「チームの強化に不可欠な世代交代を図るにあたって、若手選手が殻を破るためのメンタルサポート強化、データ利活用、フィジカル強化など、編成本部のチーム運営部門のトップとして、現場のコーチングスタッフと共に、選手の育成・養成の総責任者」としています。

また、編成本部長代理 スカウト担当を務める水野氏は、「編成本部長 スカウト・国際担当」に就任。国際部門も合わせたチーム編成のトップとして、外国人選手獲得の権限を一本化。球団は、「チーム編成部門の責任と権限を集約することで、スピーディな意思決定と、より機動的で積極的なチーム編成を図るのが目的」としています。いずれも11月1日付となります。

巨人はすでに、2026年シーズンの1軍コーチングスタッフを発表。着々と来季に向けて準備を進めています。