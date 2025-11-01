ノルディックスキー複合の渡部暁斗選手(37)が10月31日、全日本スキー連盟創立100周年記念式典に参加し、取材に応じました。

2006年のトリノから「5大会連続」でオリンピックに出場している渡部選手。イベントへの率直な気持ちを問われると、「100年という長い歴史があって、その一部として自分がスキー連盟に関われたことを誇りに思いますし、この場に呼んでいただけてうれしく思います」とコメントしました。

渡部選手は、10月23日の会見で2026年のミラノ・コルティナ五輪を最後に「現役引退」を表明しました。最後の地となるイタリア・ミラノについて渡部選手は、「初めて出たオリンピック、初めて勝ったオリンピックもそうですし、そんな地がまた最後の地として巡ってきているというのは、何かあるなと縁を感じますし、だからこそ、根拠のない自信みたいなのも湧いてきています」と意欲を言葉にしました。

さらに、ミラノ五輪の目標については、「全盛期を過ぎて、このまま尻すぼみでやめていってもおかしくない。本当に良いパフォーマンスができなくなってはいるんですけど、そのまま散るつもりはなくて、2月のイタリアで季節外れの桜を満開にして、そんな姿を皆さんに見せて終わりたいなと。その満開の桜の先に金メダルをかけて終われれば。そんなことを思いながら、それが現実になるように、それを目標として頑張りたい」と意気込みました。