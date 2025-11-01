TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前6時26分に、大雨警報（浸水害）を階上町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】青森県・階上町に発表 1日06:26時点

三八上北では、1日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。下北、三八上北では、1日夕方まで暴風に警戒してください。青森県では、1日夕方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■八戸市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■十和田市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■三沢市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■むつ市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
・陸奥湾
　予想最大波高　2.5m
・外海
　予想最大波高　7m

■平内町
□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■蓬田村
□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■外ヶ浜町
□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
・陸奥湾
　予想最大波高　2.5m

■野辺地町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■七戸町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■六戸町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■横浜町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　2.5m

■東北町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■六ヶ所村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■おいらせ町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■大間町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■東通村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■風間浦村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■佐井村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・外海
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日昼前から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■三戸町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■五戸町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■田子町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■南部町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s

■階上町
□大雨警報【発表】
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　28m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日昼前
　予想最大波高　7m

■新郷村
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南東
　最大風速　20m/s